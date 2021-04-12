英國菲臘親王上周五逝世，出走皇室一年多的哈里王子周日也回到英國，準備出席喪禮。菲臘親王早前留院期間，正值美國電視台播出名嘴奧花雲費對哈里和妻子梅根的專訪，皇室傳記作家布蘭德雷思（Gyles Brandreth）引述接近菲臘親王的消息指，菲臘親王生前對哈里出走感到遺憾，但理解哈里何以不信任傳媒，亦尊重其決定，惟認為專訪是非常愚蠢的事，對哈里不會有好處。

擔心哈里梅根自揭瘡疤

布蘭德雷思跟菲臘親王相識40年，兩人一直是朋友，布蘭德雷思亦曾在菲臘親王80大壽時專訪他。布蘭德雷思表示他從菲臘親王身邊人得悉，菲臘親王並不認同哈里梅根接受訪問，並曾形容訪問「蠢透了」、「不會帶來好東西」。

布蘭德雷思形容菲臘親王對哈里梅根受訪的看法，跟他當年獲悉戴安娜王妃接受英國廣播公司（BBC）專訪，自揭婚姻觸礁後的反應如出一轍，但相信哈里梅根的專訪對當時正留院的菲臘親王影響不大，菲臘親王反而更擔心二人把本身的問題揭露人前，形容人們接受電視訪問時「不應說關於自己的事」。

遺憾哈里繼承自己64年軍銜後旋即放棄

據報菲臘親王亦對哈里和梅根放棄擔任皇室要職感到遺憾，尤其是哈里2017年12月才從菲臘親王手上，繼承皇家海軍陸戰隊榮譽上校軍銜，卻因放棄皇室要職而被收回。布蘭德雷思指出菲臘親王擔任海軍陸戰隊榮譽上校達64年，哈里前後則只履職約30個月，菲臘親王對這並不高興，亦認為哈里梅根退出「無論對英國還是對他們自己都不是正確的事」。布蘭德雷思直指，哈里梅根起初要求在英國和北美「兩邊走」，且不放棄皇室服務的想法過於天真。

不過布蘭德雷思同時透露，菲臘親王也了解哈里不信任傳媒，並對此感到同情，也願意支持哈里做自己喜歡的事，形容「這就是人生」。布蘭德雷思表示菲臘親王曾對他說：「人們應該要以他們自己認為最好的方式，活出他們的人生」，形容菲臘親王最終還是愛哈里，亦尊敬哈里參軍，以至創辦國際傷兵體壇盛事「不可征服運動會」（Invictus Games）等貢獻，強調哈里：「他是個好人。」

英國《每日郵報》/英國《每日鏡報》

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