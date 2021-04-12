白宮周一召開半導體峯會，台積電、三星、英特爾等19家公司高層獲邀。美國總統拜登在峯會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

全球晶片短缺問題嚴重，為強化半導體科技供應鏈，白宮召開半導體和供應鏈韌性執行長高峯會，由白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持。

除了台積電董事長劉德音外，美國通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）、汽車集團Stellantis、晶片業龍頭英特爾（Intel Corp）與南韓三星（Samsung）等18家企業高層，也透過視訊參與會議。

總統拜登（Joe Biden）在會議一開始致詞表示，與來自世界各地科技製造業領袖齊聚，目的是要談論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，而他的半導體投資計劃擁有美國跨黨派強力支持。

拜登指出，他周一收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員來信，支持「晶片美國製造計劃」（CHIPS for America Program）。信函提及中國計劃大舉重整和主導半導體供應鏈，以及注入多少資金以達成目的。

拜登強調，他過去多次表示，中國與世界其他國家都沒在等，美國人也沒有理由再等。美國目前投資大筆資金在半導體、電池等領域，「這是別人正在做的，我們也必須做」。

針對他近期提出規模至少達2萬億美元（15.6萬億）的「美國就業計劃」（American Jobs Plan），拜登表示，該計劃是重振美國製造業、保護國內供應鏈工作的一部份，將恢復過去以健康方式進行研發投資，但不僅於此。他指出：「（計劃重點）是要投資基礎建設，但不是20世紀的基礎建設，而是21世紀。」因此不只是道路橋樑而已，也要投資供水系統、高速鐵路建設、電動車充電站，且要建立國內供應鏈，讓美國滿足迫切需求，不再需要受制於他國。

根據白宮3月31日公佈的「美國就業計劃」，拜登認為美國須強化關鍵產品製造供應鏈，除了必須在國內製造能應對當今挑戰的科技與產品，也應抓住未來商機。

拜登呼籲國會，根據隨2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）通過、獲跨黨派支持的「晶片美國製造法」（CHIPS for America Act），對半導體製造與研發注資500億美元（3,900億港元），並另外投資500億美元，在商務部底下成立新辦公室，監控國內產業生產能力與資金投資，以支持關鍵產品製造。

英特爾行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）向路透社表示，計劃在半年至九個月內開始在其廠房生產汽車用晶片，緩解晶片短缺問題。晶片荒導致美國一些車廠停產，令今年美國車和輕型貨車產量可能少130萬部。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在峯會向傳媒表示，拜登決定在峯會露面的原因之一，是希望直接從企業端了解晶片短缺造成的衝擊，以及做什麼能最有效協助他們渡過目前難關。

路透社／美聯社

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