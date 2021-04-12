緬甸軍方上周五在距離仰光約100公里的城鎮勃固（Bago）大舉殺戳平民，單日造成82人死亡。緬軍當天的暴行陸續曝光，目擊者指士兵「見人便開槍」，不但針對所有在街上出現的人，即使只從寓所探頭張望也會成為射殺目標。民眾要拎回家人遺體或是到衝突區展開救援也困難重重，有民眾直言軍方行動已不是鎮壓，而是大屠殺。

緬軍的暴力鎮壓始於上周五凌晨4時，當時約250名士兵在勃固多處同時採取行動，移走示威者以沙包架設的路障，其間多次開槍，部分軍人以步槍發射榴彈，現場事後遺下大量彈殼。

本身被軍方通緝的反軍方示威領袖耶圖（U Ye Htut）形容，軍方已不止是鎮壓示威，而是進行大屠殺，「他們對其看見的所有東西開槍」，有人只是出現在街上或是在屋內經窗戶看看外面，也淪為軍方射擊目標。當地救援組織也指難以深入被軍方狙擊的地區，導致領回遺體，以及為傷者施救的行動受阻。

勒索死者家屬 付逾600元才交還遺體

經過一輪掃射，當地居民指最少數十人失蹤，多人受傷或被捕，大部分死者的屍體不獲發還，勃固大學學生會更指，有軍人以死者屍體作籌碼敲詐家屬，索價12萬緬元（約634港元）。

勃固周日仍有大量士兵駐守，並在街頭發射實彈，多條街道空無一人，部分居民更逃離勃固，以免無辜被殺，但當地周一繼續有居民上街抗議軍方暴行，社交網流傳有人舉起印有「政變是罪行，中國在背後」字句的標語。聯合國駐緬甸分部周六發聲明，促請馬上結束暴力，並要求軍方容許現場急救員治療傷者。

社工中槍倒地遭圍毆 屍體頭撞凹

社工迪哈（Ko Thiha）是周五其中一名死者，他事發時正試圖翻越一道牆壁逃走，但遭士兵從後開槍，迪哈中槍倒地後更被多名士兵狂打，屍體胸部瘀傷，頭部更被撞至凹陷。

勃固大學學生會表示，該校最少3名學生周五死亡，包括動物學二年級生阿卡敏坎（Ko Arkar Min Khant）、動物學一年級生波波南（Ko Bo Bo Naing）和數學系一年級生岡覺吞（Ko Kaung Kyaw Tun），另有兩名學生仍然失蹤。

死者生前囑咐：若還是軍政府上台 勿讓小孩上學

46歲的深夜巡邏隊員苗敏（Ko Myo Min）同樣在周五被殺，他和妻子蓋金（Ma Kay Khine）育有3名小孩，周五清晨軍隊入城開槍後，苗敏隨即逃跑，惜最終還是中槍。

苗敏已較不少死者幸運，他中槍後雖身受重傷，但仍來得及見妻子最後一面，臨終前不忘叮囑蓋金「假如軍隊還控制國家，千萬不要讓小孩子上學」。傷心欲絕的蓋金為怕軍方找到丈夫的遺體，於是馬上進行葬禮，她事後接受傳媒訪問時表示，緬甸人都不想活在獨裁統治中，「請幫幫我們」。蓋金又透露軍方曾向另一名男死者的家屬交還遺體，顯示該名男子腹部受嚴重刀傷致死。

緬甸The Irrawaddy網站/美國有線新聞網絡

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