法國遙距學習系統遭中俄黑客攻擊

法國爆發第三波武漢肺炎疫情，全國再次進入封城，當地學校關閉，改為網上授課。不過，當局的遙距學習系統遭到來自俄羅斯及中國的黑客攻擊，但當局暫未確認黑客本身是否中國或俄羅斯人。

法國的遙距學習系統「我的家中課堂」（Ma classe a la maison）於上周二法國首周封城時多次故障。調查人員消息指，系統遭受來自中俄的攻擊。負責運行系統的遙距學習中心「CNED」投訴這是持續數天「惡意蓄意的行為」。

菲總統神隱兩周後公開露面 打破健康謠言

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在神隱近兩周，令外界對他的健康狀況產生疑慮。杜特爾特周二終於公開現身，菲律賓政府堅稱對他的相關擔憂是毫無根據。

76歲的杜特爾特屬武漢肺炎高危群組，且尚未接種疫苗。他周二恢復每周例行電視演說，駁斥了他健康出問題的傳聞，也否認政府試圖隱瞞他的身體情況。他說：「誰說我病了，無法履行總統職務。沒這回事。」另外，他表示願意把自己的疫苗讓給更有需要的人。

杜特爾特對上一次在電視露面是3月29日，鑒於他保安小組在內的貼身工作人員中，有越來越多確診病例，他因此取消原定4月7日的演說，以減少被傳染的風險。

日本真子公主未婚夫擬自掏腰包 擺平母親錢債

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子，2017年宣佈與男友小室圭訂婚，但至今仍未完婚。小室圭周二透過律師表示，就他母親與前未婚夫之間的金錢問題，他有意付錢解決糾紛。

律師上芝直史表示，希望能以清晰的方式處理，以書面方式說明事情的來龍去脈，並更正不實的報道內容。小室有意付出「解決金」來解決相關錢債糾紛，據報這做法事前已跟真子公主商量過。

29歲的小室圭與同齡的真子公主2017年宣佈訂婚後，被雜誌陸續爆出他母親與前未婚夫之間有金錢糾紛，掌管日本皇室事務的宮內廳翌年宣佈兩人婚期延後，兩人至今連訂婚儀式也未舉辦。

法新社／中央社

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