俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升級，俄羅斯國營電視台宣稱，目前距離俄烏開戰僅「一步之遙」，又嘗試為侵略行動捏造正當性，形容烏克蘭是「納粹國家」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則到邊境前線，期望替士兵打氣。有美國前外交官認為，美國總統拜登對普京的敵對態度，或是普京進迫烏克蘭的原因之一，並警告俄烏一旦開戰，可能會把歐洲捲入衝突。

北約秘書長呼籲俄國撤兵

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周二到比利時布魯塞爾的北約總部，與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面。斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）呼籲俄羅斯從接壤烏克蘭邊界撤兵。

他又表示北約30個成員國將決定烏克蘭是否允許加入北約，「任何人都無權嘗試插手或干預」。俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）同日指責美國及其他北約成員國將烏克蘭變作「火藥桶」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲北約及西方國家必須盡快採取行動，對俄羅斯實施進一步制裁及增加對烏克蘭軍事援助，防止烏克蘭與俄羅斯衝突進一步升級。

消息指，北約各成員國外長及國防部長周三將舉行視像會議討論烏克蘭及阿富汗局勢。

俄媒把烏克蘭斥為納粹 俄或「被迫」出兵

被稱為「普京喉舌」的俄羅斯新聞主播基謝列夫（Dmitry Kiselyov），在官媒的周日黃金時段新聞報播中，直斥烏克蘭是「納粹國家」，俄羅斯或許「被迫」要出動軍隊「去除納粹」，警告距離俄烏開戰僅「一步之遙」，而一旦打仗將令烏克蘭「經濟和軍事崩潰」。

俄羅斯傳媒又肆意攻擊烏克蘭總統澤連斯基，將他塑造為「侵略者」，指他有「拿破崙的野心」，期望北約組織（NATO）支持他對付俄羅斯。另一俄媒則揶揄澤連斯基是「戰爭總統」煽動衝突，指烏克蘭和北約部隊已經大軍集結，美國運輸機和貨船已抵達烏克蘭戰略港口敖德薩（Odessa），但說法未獲證實。

俄軍目前集結超過8萬大軍在烏克蘭東部邊境，部署了大批坦克、戰車、運輸和支援車輛等，令外界憂慮俄軍正計劃再次入侵烏克蘭。烏克蘭總統府發言人表示，俄軍分佈在克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbass）。而頓巴斯有受俄軍支持的分離主義分子，跟烏克蘭政府已經戰鬥多年。

澤連基斯曾要求普京對話 惟未獲俄方回應

在這個緊張時刻，澤連基斯上周到前線地區馬里烏波爾（Mariupol）附近，為士兵打氣。他指︰「如果我只是到訪軍事基地，在前線的士兵們會聽聞消息，以為我把他們拋諸腦後，他們需要知道他們得到當局的支持。他們（俄軍）已準備好，但我們亦同樣準備好，因為我們在自己的土地、自己的領土之上。」

澤連斯基已經就最近的緊張局勢要求與普京對談，但暫時俄方尚未作出任何回應，澤連斯基本周將前往巴黎，與歐洲盟友討論局勢。

布林肯須明確警告侵略後果 令普京忌憚

俄烏劍拔弩張，美國駐俄羅斯前大使麥克福爾（Michael McFaul）警告，俄羅斯可能以「解放」烏克蘭東部俄語人士為由入侵烏克蘭，並很容易發展為全面衝突，「最壞情況」是把戰爭帶入歐洲。

美國國務卿布林肯曾經警告，如果俄羅斯入侵烏克蘭將要面對後果並付出代價，但麥克福爾認為美國這樣的表態仍然不足，呼籲白宮作出更明確的報復威脅，或許才有望令普京忌憚。他又認為，七大工業國集團（G7）也應該發聲明譴責俄方舉動。

麥克福爾指出，美國總統拜登上台後對普京擺出敵視立場，3月曾形容普京為「殺手」，威脅就俄羅斯涉嫌干預2020年美國大選作出報復，可能就是俄羅斯決定令烏克蘭緊張局勢升級的原因之一。

另有觀察家認為，普京在國內面對壓力也是一大原因，普京最近的民意支持度下跌，一向神秘的私生活也頻頻被人向傳媒洩漏。

英國《每日郵報》

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