中國在亞洲實行經濟及軍事實力的擴張，日本近期積極拉攏盟友反制。日本防衞大臣岸信夫周一與美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在防衞省會談，確認維持台海和平與安定的重要性。日本周二又會與德國舉行外長防長「2+2」部長級會議，將討論如何加強安全合作以應對中國。

日本周二將與德國舉行外交國防首長出席的「2+2」視像會議，這將是日德首度舉行2加2會談。日媒指出，會談中將討論如何加強安全合作以應對中國。

《日本經濟新聞》報道，2加2會談將以視像方式舉行，日方出席的是外相茂木敏充、防衞大臣岸信夫，德方出席的是外交部長馬斯（Heiko Maas）、國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）。

雙方討論議題包括日本所主張的實現「自由且開放的印度太平洋」。對於正在東海及南海等地擴大海洋行動的中國，雙方將討論如何加強合作。此外，會談也將討論德國計劃派遣巡防艦到日本靠港一事。

日防相與美印太司令會談

岸信夫周一與戴維森在防衞省舉行會談，兩人針對中國動向、東海及南海局勢交換意見，確認維持台海和平與安定的重要性。兩人認為，為了實現「自由且開放的印度太平洋」，美日有必要持續合作。岸信夫與戴維森同意美日應藉由日本自衞隊與美軍的聯合訓練，以加強應對能力。

兩人也討論到如何應對北韓開發彈道飛彈問題，認為美日應該合作。

中央社

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