美國明尼蘇達州一名黑人青年周日被警員擊斃，警方周一說開槍女警員似乎「意外走火」（accidental discharge），本想拔電槍卻誤拔手槍。

布魯克林中心（Brooklyn Center）警方周一舉行記者會，其間播出警員隨身攝錄機片段，顯示20歲黑人青年賴特（Daunte Wright）所駕汽車因車牌過期而被截停，三名警員上前調查，發現賴特因去年逃避警員截查和非法藏械而被通緝，另一警員上前鎖手銬時，賴特與警員糾纏，掙脫後返回車上，女警拔槍，嚷着「我會向你開Taser！我會向你開Taser！Taser！Taser！」。賴特開車離開之際，女警開了一槍，並說：「他媽的，我擊中了他。」賴特的車駛了幾條街後與另一部車相撞，車上一名女子受傷，中槍的賴特當場死亡。

布魯克林中心警察局長甘農（Tim Gannon）說，從警員開槍後的反應及悲痛表現，認為她是走火導致賴特不幸身亡。甘農說開槍女警十分資深，但沒有公佈她的姓名，亦沒交代會否將她革職。

布魯克林公園市長埃利奧特（Jade Elliott）對事件感到痛心，認為事件在最壞時刻發生

槍擊觸發數百民眾上街抗議，包圍布魯克林中心的警察總部，要求還死者一個公道，國民警衞軍奉召出動，市長宣佈宵禁。

事發的布魯克林中心位於明尼亞波利斯市西北部市郊，人口3萬，距離白警跪頸殺黑人案審訊地點亨內平縣（Hennepin County）政府中心不遠。非裔男子弗洛伊德（George Floyd）去年5月被警員跪頸致死，觸發全國關注種族歧視示威浪潮。案件審訊中，而性質相似的賴特被擊斃案在這敏感時刻發生。跪頸案周一開庭續審時，被告、前警員喬文（Derek Chauvin）的代表律師要求隔離陪審團，以免他們受新一宗案件影響，但被法官拒絕。

槍擊案後明尼亞波利斯氣氛緊張，明市、其姊妹城聖保羅，以及亨內平縣等周邊社區，周一頒佈晚７朝６宵禁令。

總統拜登周一表示，就新一宗槍擊案與明州當局通話，說聯邦政府已提供資源，協助維持當地和平安定。

另外，受槍擊案影響，波士頓紅襪（Boston Red Sox）對明尼蘇達雙城（Minnesota Twins）一場棒球賽改期。

美聯社／路透社／法新社

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