日本正式決定將福島第一核電站核污水經過濾並稀釋後排入大海，鄰國憂心忡忡。中國指日本單方面決定把核廢水排海是「不負責任」，南韓更傳召日本駐韓大使表達遺憾。而台灣指日本政府在作出決定前有事先通報台方，將持續向日方表達關切，當地有漁民擔心在太平洋捕撈的秋刀魚會受影響。

中方迅速回應狠轟日本

中國外交部在日方正式公佈決定後不久便已立即回應，指日方決定嚴重損害國際公共健康安全和鄰國民眾利益，會繼續與國際社會密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

中國官媒及多個傳媒趁機發表長篇文章批評日本置民眾健康於不顧，有中媒更引中方專家聲稱國際上沒有處理核廢水排入大海的先例。不過國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）2月訪福島核電廠時，已指出日本做法與世界其他核電廠處理核廢水的安排相若。

韓傳召日大使表遺憾

而南韓政府周二傳召日本駐韓大使相星孝一，對日本的決定表示遺憾與反對，強烈要求日方公開所有相關資訊及避免破壞環境的做法，並接受國際驗證，如透過國際驗證及南韓科學監測發現核污水對環境或國民構成危害，會向日方要求賠償或中斷排放。

由31個南韓公民團體組成的「脫核市民行動」，也在日本駐韓大使館前召開記者會，譴責日方擅自決定排放核廢水入海，無異於「恐怖行動」。

台漁民擔心捕撈的秋刀魚受影響

台灣外交部亦表示，日本政府在作出正式決定前有事先通報台方，將持續向日方表達關切，亦已傳達台灣環保團體憂慮，要求日方正視各界意見。台灣亦已指示駐日本代表處不時了解最新進度，包含污水排入大海後的水流稀釋、流向等資料。

台灣行政院農業委員會水產試驗所指，洋流由日本橫跨太平洋到美國加州、往南循北赤道洋流再赴台，如果日方排放的核廢水有安全問題，不只美國加州會先受衝擊，日本也首當其衝。

台灣農委會根據洋流路徑，認為最接近福島核災地點的秋刀魚魚場可成指標，主委陳吉仲指若核污水未被稀釋，該水域海水或受輻射污染，可能導致其他魚種如吞拿魚、旗魚受污染。不過陳也表示自2011年至今，漁業署所做的魚穫輻射檢測殘留百分百都合格。

美支持日本採取全球認可核安全標準做法

至於美國周二就支持日本的決定，形容是「採取了與全球認可的核安全標準一致的做法」，聲明指日本政府「對決策一直保持透明」。

路透社/美聯社/法新社/中央社

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