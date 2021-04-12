伊朗納坦茲（Natanz）地下核設施前天發生神秘停電事件後，以色列傳媒指是該國情報機構摩薩德（Mossad）出手破壞，美媒指事件或令伊朗提煉濃縮鈾進度拖慢九個月，在核談判的籌碼大打折扣。最初淡化事件的伊朗昨天亦將矛頭指向以色列，揚言要報復以色列的「核恐怖主義」以至「反人道罪行」，並稱已鎖定破壞者身份。

伊朗國家通訊社昨引述外長扎里夫說，納坦茲核設施將以更先進的離心機重建，並稱「猶太復國主義者想報復，因為我們在爭取解除制裁取得進展……他們已公開說過不容此事發生，但我們會報復那些猶太復國主義者」。

伊朗轟以「核恐怖主義」

伊朗外交部發言人哈提卜扎德亦表示，以色列「當然」是事件幕後黑手，伊朗一定會報復，並稱今次事件雖沒引致傷亡和輻射污染，但破壞核設施其實有可能引發災難，「應被視為反人道罪行」。伊朗努爾新聞網站引述情報部門消息稱，當局已鎖定破壞者身份，正採取措施為拘捕鋪路。

伊朗和以色列之間的破壞和攻擊行動，涉及秘密行動和內外局勢，事件細節常因情報和政治考慮有不同說法，蒙上一層迷霧，這次也不例外。伊朗原子能機構前天日間僅指納坦茲核設施的輸電網出現問題，引起大停電，晚上升級指控事件是「核恐怖主義」，發生過小型爆炸。

哈提卜扎德昨亦未說明詳情，僅指受電路中斷影響而損壞的都是IR-1第一代離心機，將以更先進的離心機取代。

離心機是提煉濃縮鈾至可製核武的關鍵工具。伊朗總統魯哈尼上周六剛主持164台IR-6離心機的啟動儀式，宣告更先進的IR-9離心機也在測試中。IR-6和IR-9的濃縮鈾提煉速度，分別比IR-1快10倍和50倍。

以媒爆情報機構施網襲

以色列官方一向不回應這類秘密行動，甚至阻止當地傳媒洩密，但前晚也一反常態。多家以媒都引述情報消息，指事件是摩薩德以網絡攻擊造成。但有伊朗專家指納坦茲核設施有獨立輸電網、多重後備系統和多重防斷電保護系統，不可能因網絡攻擊斷電。

美國《紐約時報》引述兩名聽取過事件簡報的情報官員指，事件是點燃炸藥造成，令納坦茲核設施的內部輸電網全毀，可能要至少九個月才可恢復濃縮鈾生產。

伊朗和美國上周都有參加恢復伊朗核協議的維也納會議，雙方為解除美方制裁和伊朗核活動重新受限制的路線圖討價還價，今天再開會，美方拒評今次事件會否影響談判。南韓總理丁世均前天訪伊，亦希望為恢復核協議出一分力。以色列表明反對伊朗擁核武。德國昨指事件對談判「沒有正面貢獻」。

「歐亞集團」伊朗專家羅馬（Henry Rome）指，伊朗揚言報復，又要確保報復行動不會令西方推動恢復核協議出軌，如何拿揑分寸將費煞思量。

美聯社/法新社/路透社/美國《紐約時報》