台灣長榮海運貨輪「長賜號」早前在埃及蘇彝士運河擱淺151小時，導致運河交通停頓近一周，國際航運大受影響。蘇彝士運河管理局主席拉比（Osama Rabie）周二表示，法院已批准運河管理局提出索償9億美元（70億港元）的要求，「長賜號」暫時不准離開埃及，直至管理局與「長賜號」的擁有者、日本船公司正榮汽船及檜垣產業達成賠償協議為止。

拉比周一接受國營電視台訪問時，管理局提出索償已獲伊斯梅利亞市（Ismailia）法院批准，他說︰「貨輪目前已被正式扣押，他們不想支付任何賠償。」拉比未有透露要求索償金額，埃及國營報章《阿赫拉姆日報》（ Ahram daily ）報道，蘇彝士運河管理局提出索償9億美元（70億港元）。

「長賜號」船員正接受調查

「長賜號」目前停泊在蘇彝士運河中段的大苦湖（Great Bitter Lake），接受船公司及運河管理人員調查。船員周二已接獲消息，「長賜號」不能離境，船上價值35億美元（約272億港元）的貨物也滯留。

拉比本月初表示，賠償金額包括拯救「長賜號」的費用、運河交通暫停的經濟損失，以及埃及在運河堵塞期間少收的過河費等。

長榮海運董事長張衍義早前表示，「長賜號」屬租船，因此船舶造成損害「都是船東的責任，本次意外亦是如此」。不過英國法律雜誌《律師》（The Lawyer）報道，擁有「長賜號」的日本船公司正榮汽船及檜垣產業正入稟倫敦高等法院，要求負責營運的長榮海運作出賠償，正榮汽船則表示會跟運河管理局磋商賠償問題。

美聯社/《蘋果》資料室

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