英國政府將於本月起試行疫苗護照，調查發現大部份英國人支持在各類場所推行疫苗護照，冀藉此重過正常生活。

英國市場調查機構「YouGov」上周發現，若疫苗護照可令場所取消社交距離措施，61%受訪者支持疫苗護照，反對的有29%。在音樂節及體育場館，62%受訪者支持疫苗護照，反對有28%。

支持在夜店使用疫苗護照的有60%，反對的有30%，支持及反對比率與劇院及戲院接近；餐廳方面，支持疫苗護照的有54%，反對的有39%。

酒吧方面，支持使用疫苗護照的有57%，反對的有36%；支持在健身室使用的有55%，反對的有34%。不過，民眾反對在服裝店及非必需品零售店舖使用疫苗護照，只有36%人支持疫苗護照。另外，有19%受訪者指如果要用疫苗護照，他們會較少光顧餐廳及酒吧。

業界有疑慮

酒吧及餐廳集團Mitchells & Butlers指出，疫苗護照「為我們行業帶來很多實際問題」。連鎖餐廳Banana Tree總監說：「當你覺得要求顧客出示武漢肺炎疫苗護照，在現實上似乎可行，它其實不切實際和不可行，也是帶歧視的。」

英國政府於本月起試行疫苗護照，將會顯示民眾曾否接種疫苗、近期檢測結果或過去6個月內是否被檢測出陽性，判定有否自然免疫等情況。當局強調暫時只會在運動比賽、劇場、夜總會等試行疫苗護照，不希望將範圍延伸至一般商店或公共交通工具。

首場試行活動是本月16日在利物浦舉辦的一個喜劇欣賞活動，觀眾入場前及表演結束後都須接受檢測。計劃將延續至5月中旬，包括英格蘭足總盃準決賽和決賽、世界桌球錦標賽、多場商務會議與電影放映會等。

英國《泰晤士報》/《蘋果》資料室

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