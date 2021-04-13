緬甸軍方在二月發動政變後，血腥鎮壓抗議的示威者，造成超過700人死亡。一名變節軍人接受訪問指，相信有3/4士兵都反對軍頭敏昂萊的做法，只是不敢叛變，一旦軍隊與民主派武裝力量爆發內戰，將會有一大批軍人倒戈反抗軍政府。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周二發表聲明指，緬甸軍政府可能觸犯人道罪行，「我擔心緬甸局勢正朝全面衝突發展，各國絕對不能容許過往敍利亞及其他地區發生的致命錯誤歷史重演」。

報道指軍中很多人不滿軍隊殘忍殺害平民，至少有4名軍人變節離開，包括隊長林節昂（Lin Htet Aung、音譯），另外兩名隊長和一名海軍中尉。另外有超過280名警員以及逾20多名消防員，都因為拒絕服從打壓示威者的命令而逃往鄰國印度。

林節昂在緬甸接受自由亞洲電台（Radio Free Asia）訪問時指︰「我覺得有75%、或更多的軍人知道他們做的事是錯的，但他們不敢犯軍規，安全部隊成員都被洗腦去認為平民是恐怖分子，大部份人都知道這並不公平，但他們不敢說出真相。」

軍人家眷住軍方宿舍易受監控

不少軍人都與家人同住軍方宿舍，他們的一舉一動很容易受到監察，而且不可與外界聯繫，所以軍中有很多士兵敢怒不敢言，也不敢背叛，擔心家人受牽連報復。

林節昂又指︰「軍官清楚發生甚麼事，但低級士兵教育程度不高，也不太懂用互聯網。我們不能夠質疑上級命令，如果我們提問或拒絕，便會有後果……可能被關進監獄，這就是為何那些現場指揮官會犯下罪行，即使他們知道是錯的」。

軍方槍殺示威者以威嚇民眾

從2月1日軍事政變至今，已有超過700人被殺，很多都是頭部中槍而死。林節昂指這是軍方策略的一部份，「他們想以一槍爆頭來威嚇民眾……這是他們的計劃……他們以為示威會很快結束，但民眾變得更憤怒，更堅決，他們的計劃失敗了」。

林節昂又指他上月中與部份隊中成員離開軍隊，在10天內抵達緬甸邊境，該地區有長期與軍方對抗、爭取獨立的武裝部隊駐紮。較早前有議會委員會成員表示，有意拉攏各派武裝部隊組成「聯邦軍隊」反抗軍政府，不過當中涉及的政治等問題很多，多年來從沒有一個共同目的成功統一各派，預計困難重重。相反敏昂萊領導的軍政府，無論在軍隊人數、訓練和武器方面都有絕對優勢。

然而，林節昂認為如果一旦成功組成「聯邦軍隊」，將會促使敏昂萊一方有更多軍人倒戈，「如果戰爭現在開始，只會有很少軍人願意為自己的部隊奮戰至死，很多人會當逃兵」。

即使面對生命威脅，民眾亦未放棄爭取民主。周二是緬甸新年長假期首天，民眾號召在當天上街，並呼籲在傳統慶節物品上畫三指手勢。

英國《泰晤士報》

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