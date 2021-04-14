伊朗告知國際原子能機構，計劃從周三開始生產濃度為60%的濃縮鈾，距90%的武器級濃度又接近了一些。

伊朗副外長阿拉格希（Abbas Araghch）周二說，對於周日電力系統發生故障的納坦茲（Natanz）核設施，伊方將盡快更換其中受損的離心機，並增配1,000台濃縮能力提升50%的離心機。

伊朗指納坦茲鈾濃縮廠周日遭受攻擊，伊朗國會研究中心負責人扎卡尼（Alireza Zakani）說損失慘重，幾千部用來提煉核物料的機器被毀。以色列傳媒指是該國情報機構摩薩德（Mossad）出手破壞。伊朗當局亦指控死對頭─美國的盟友以色列就是幕後黑手。美媒指事件或令伊朗提煉濃縮鈾進度拖慢九個月，在核談判的籌碼大打折扣。最初淡化事件的伊朗周一亦將矛頭指向以色列，揚言要報復以色列的「核恐怖主義」以至「反人道罪行」，並稱已鎖定破壞者身份。

伊朗外長扎里夫在與到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫舉行聯合記者會時也表示，伊朗將在納坦茲核設施使用更先進的離心機進行鈾濃縮活動。

今年1月初，伊朗宣佈已開始在福爾多核設施實施把濃縮鈾濃度提高至20%的相關措施。

另外，伊朗和以色列傳媒周二報道，一艘以色列公司擁有的商船在阿聯酋對開波斯灣遇到導彈襲襲，引致爆炸，無人傷亡，船繼續航行。以方指是伊朗所為。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，濃縮鈾豐度不得超過3.67%，以換取國際社會解除對伊制裁。

2018年5月，美國政府單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款，但承諾所採取措施「可逆轉」。

英國廣播公司

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