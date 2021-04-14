中國繳聯合國會費兼暗示美國拖欠

中國周二表示，已向聯合國繳付2021年度會費，未公佈具體金額，又指其他會員國應盡法律義務，及時繳納會費，被認為是暗示美國應「以實際行動踐行多邊主義」，盡快繳付拖欠的會費。

中國常駐聯合國代表團發聲明指，截至2月28日，已向聯合國繳納2020/2021年度安理會授權的7項維和行動攤款餘款。聲明指，中國作為聯合國第二維和攤款國及第二大會費國，及時足額履行財政義務，是體現負責任大國的應有作用，又提到要「以實際行動踐行多邊主義」。

法新社形容，中方暗示美方應當跟隨繳付聯合國會費。報道提到，美國本身是聯合國最大會費國，但目前拖欠13億美元（約100億港元），包括本年度的7億美元（約54億港元）。

澳貨車司機撞死4警囚22年

澳洲一名貨車司機去年4月22日在高速公路駕車時撞死4名警員，是維多利亞省歷來最嚴重涉及警員的傷亡事故。48歲司機辛赫（Mohinder Singh）被發現事前曾吸食冰毒及其他藥物，並聲稱多天沒有睡覺，涉及疲勞駕駛，周三被判處入獄22年。

事發於墨爾本東部高速公路，辛赫當天駕駛的貨車剷上緊急停車道，當時3男1女警員正截查一輛超速駕駛車輛，釀成這宗慘劇。辛赫去年已承認4項駕駛導致他人死亡、3項運毒以及一項管有違禁藥物的指控。

法官科格倫（Paul Coghlan）周三對他判處入獄22年，且必須服刑至少18年半才可申請假釋。科格倫表示這宗車禍「震驚公眾良知」，形容事發片段令人不寒而慄，車禍為死者親友帶來巨大悲痛。

日本德國擬辦印太聯合軍演

日本和德國昨日舉行首次外長和防長「2+2」視像會議，討論東海、南海及朝鮮半島等地區安全議題。日方歡迎德國有意在今夏派遣巡防艦強化參與印太地區，並計劃屆時舉行聯合演練。兩國亦對中國嘗試片面改變現狀及壓迫香港及新疆維吾爾族人權，同感嚴重憂慮。

日本外相茂木敏充、防相岸信夫與德國外長馬斯（Heiko Maas）和防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）在會上談及情報共享、軍備採購、技術轉讓等防務合作事項。

日方提議德國派遣艦艇跟日本自衞隊舉行聯合軍演，雙方亦確認為實現「自由且開放的印度太平洋」展開合作。對於北韓發射彈道導彈，雙方一致認為履行聯合國安理會決議是不可或缺。

美聯社／法新社／共同社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !拖欠