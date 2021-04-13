根據美國媒體今天披露的實測結果，iPhone製造商蘋果公司（Apple Inc.）的語音助理軟件Siri可能不小心洩露，美國時間下周二將會有一場蘋果新產品發佈會。

Siri一向擅於帶詢問蘋果新品和發佈會時間的好奇「果粉」遊花園，當被問到相關問題時，Siri會指示使用者上蘋果官網查詢。今次Siri的答案似乎事先張揚蘋果發佈會將在一周後登場。

路透社記者周二透過各自iPhone詢問Siri有關蘋果下一場發佈會，Siri顯示一則訊息回覆說：「特別活動將在4月20日於加州庫比蒂諾（Cupertino）蘋果總部Apple Park舉行。您可在Apple.com網站獲得所有詳細資訊。」

蘋果截至目前尚未置評。

蘋果通常在3月舉行新硬件產品發佈會，但今年3月並無發佈會。科技新聞網站揣測，蘋果會在今年6月召開年度全球開發者大會（WWDC）之前，發表新款iPad Pro平板電腦和其他產品。

路透社／中央社

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