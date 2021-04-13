美國黑人反警暴運動「震央」所在的明尼蘇達州明尼阿波利斯市，市郊20歲黑人青年賴特（Daunte Wright）周日被警員射殺。警方前日稱是意外，指開槍女警原本想開電槍。示威者繼續上街抗議。

警方前日發佈警員的隨身攝影機片段，顯示三名警員截停賴特的車輛。一名警員試圖將賴特鎖上手銬，另一警員指他正被通緝。女警波特（Kim Potter）重複向賴特警告說「我將對你使用電槍！」和「電槍！」三次，並在賴特掙脫警員返回座駕上時拔出武器。女警開出一槍後，賴特開車逃走，車輛之後撞向一架貨車。女警即高呼：「天啊！我對他開槍了！」

公眾前晚為賴特舉行悼念會。他的母親說：「我心如刀割，他是我的生命，是我的兒子，我永遠失去了他，只是因為一個錯誤，一個意外？」他的哥哥指他當時受驚，又質疑警員怎可搞錯真槍和電槍，「人人都知膠和金屬的差別。」他的父親指這部車是近日新買給他的，又指賴特17歲因學習障礙輟學，一直做多份兼職養育兩歲兒子，正打算重返校園完成學業，「他未曾惹麻煩，很愛他的兒子」。

議會通過市長可凌駕警權

警方指因懷疑該車的車牌過期而作截查，檢查後發現賴特正被通緝。法庭紀錄顯示賴特去年被起訴無牌持槍和拒捕，因缺席聆訊被通緝。驗屍報告指賴特死於胸口中槍。波特已入職26年，目前正休假。警察局長甘農形容事件是意外，相信警員不是故意，拒回應會否將她革職，「我們可看錄影並查清她應否復職」。他又指警員受訓把手槍放在「較慣性的一方」，電槍則放在另一方。

布魯克林中心市首名黑人市長埃利奧特形容事件是悲劇，指該警員應被革職，「我們會竭盡所能伸張公義」，其後宣佈市議會投票通過讓市長有權發指令凌駕警署，又指掌管警署的市政經理博根尼已被革職。

示威者違宵禁令搶掠

明尼阿波利斯市前晚再有數百名示威者違宵禁令上街包圍警局，爆發警民衝突。警方發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈。示威者高呼「舉高雙手！不要開槍！」總統拜登形容事件是悲劇，指和平示威「可以理解」，但不應有暴力衝突和搶掠，呼籲等待調查結果。

美國近20年發生至少11宗警員誤把手槍當電槍事件。有專家指警員一般較常受訓使用手槍，緊急時在壓力下想拔電槍或習以為常誤拔手槍。但有專家質疑這說法欠科學根據，認為警員易搞錯的原因或是兩者外貌和手感相似。

美聯社/路透社/法新社