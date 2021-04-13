（北美通訊）美國針對亞裔的仇恨犯罪日益嚴重，亦動搖了不少亞裔美國人的身份認同。CNN一位女記者Selina Wang，分享了作為美籍華裔新一代的身份予盾。

去年暑假，Selina在北京街頭與朋友用英文交談，一名男子用中文問她「是不是美籍華裔」，她向男子點頭，隨後換來一句髒話，叫她「滾回去屬於你的地方」。Selina表示，對於她來說，這句說話非常可笑，因為不少在美國生活的亞裔，都會聽過類似說話，但她從沒想過不論在中國或美國，都會被人叫她「滾回去」，令她意識到無論去到哪裏，最終她只會是「外國人」。

作為土生土長的美國人，Selina曾經在北京﹑香港及日本居住，圍繞身邊的人，外貌與她相似，讓她有一種莫名奇妙的歸屬感。當她在美國居住時，經常被人問到「你是從哪裏來？」她回答美國時，人們又會繼續問「那你是真正從哪裏來？」另一條經常被問到的問題是「為甚麼你的英文沒有口音？」。她指，美國社會對亞裔女性有既定形象，認為亞裔女士性格都是非常順從等。

美中關係越見緊張，雙方民眾的言論亦具針對性。Selina說她作為美國人，在中國面對不少仇恨及批評。中國官方媒體鼓吹反美民族主義，在美中貿易戰最激烈時，把美國稱為「世界的敵人」；另一邊廂，民調機構皮尤統計（Pew）調查顯示，美國約有90％成年人，認為中國是競爭對手或敵人。

Selina指諷刺的是，亞裔美國人通常與他們的「祖國」之間，存在或多或少的創傷﹑複雜的關係。Selina的父母是當初赴美進修的中國留學生，後來她和妹妹出生後，祖父母也到美國幫忙照顧孩子，把自己在中國的生活方式，融入了她們美國郊區的家中，而中文亦成為她第一個學懂的語言。

長大後，媽媽要求Selina說英文，小學時因被同學取笑，而要求父母不要再用茶葉蛋做午餐等，慢慢地Selina認為自己是一個美國人。當她小時候暑假到中國旅行，她開始感到陌生，覺得自己是遊客，每次回去都學習了更多家族歷史及見證中國發展。

她曾經走訪父親的家鄉村落﹑母親的家鄉河北省，聽過所有關於貧窮﹑飢荒﹑文革﹑政治迫害的故事，亦多次強調她與妹妹能夠在美國出生，是多麼幸福的事。這些年過去，她意識到她跟親戚們的距離開始收窄，村落開始有水電供應﹑表兄弟姐妹亦不想要美國寄來的衣服作手信，亦沒有甚麼東西只有美國才買得到。

Selina認為，雖然在物質上的距離收窄了，但中國對於言論自由的限制及規管，在資訊流通方面卻更差。自從疫情爆發後，她更加覺得中國親友從新聞上看到的，與她所看到的，有着越來越大偏差。疫症爆發初期，她親身到河北省報道，見證表姐做護士的經歷﹑數以月計的封城等；當疫情蔓延到美國時，她在美國的媽媽很擔心，也想戴口罩外出，但又怕會遇上歧視。

過去一年，美國發生超近3,800宗針對亞裔的仇恨犯罪個案，對於美國政府而言，如何有效面對中國的威脅，但不會加劇國內對亞裔的歧視，成為最大難題；對於Selina來說，由小時候很想成為「美國人」，到今日絕望的認為，無論在中國或是美國，她都只會被當成「外國人」。

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