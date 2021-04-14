日本首相菅義偉周二宣佈，兩年後開始將福島第一核電站核污水經過濾、稀釋後排入大海，事件引發多個鄰國關注。台灣海洋委員會周三表示，行政院原子能委員會將聯同海洋委員會，執行監測海洋輻射的取樣工作，建立海域輻射背景值，並在日本核廢水排放的預定日期前建立「核污染海洋傳輸擴散模式」完善防禦。

此外，海洋委員會也向原子能委員會提供「國際海洋法」和相關法規、「國際協商機制」等資料，以便與日本政府溝通及交涉，維護台灣人安全、生態及安定民心。

邀相關國家應對規劃 助建核廢水排放監測

根據海洋委員會呈交立法院的書面報告指，關於福島核廢水排放事宜，行政院已責成原子能委員會為主責單位，並由外交部、農委會、海委會及環保署等單位協助，持續對台灣周邊海域進行輻射監測調查、持續與日本溝通及規劃放射性物擴散預測及建立防禦技術等事項。

海洋委員會指出，自去年4月起參與原子能委員會「日本福島核電廠含廢水排放跨部會因應平台」會議，其核能研究所即邀請海委會所屬國家海洋研究院參與因應規劃，希望協助建立福島核廢水排放模擬系統和監測、沿近岸海域生態系調查等調查研究。

計算洋流 農委會料秋刀魚最可能受污染

日本政府決定將核廢水排入大海，亦引發台灣民眾對於海鮮產品食用安全疑慮，台灣行政院農業委員會昨天表示，根據洋流循環來看，日本排出核污水後，依順時鐘方流向美國西岸，再順著洋流往南走，抵達赤道以北再往西變成黑潮到達台灣，再往北到日本，而最直接受影響首推秋刀魚，因為秋刀魚魚場就在日本東北方，理論上最有可能受污染。

農委會亦會在今天舉行記者會，交代台方捍衞漁民權益和確保食品安全的相關措施和安排。

台灣《蘋果日報》

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