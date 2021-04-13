武漢肺炎疫情令原本在去年舉行的東京奧運延期一年，為防病毒擴散，今年東京奧運將不接受海外觀眾入場觀賽。美國《紐約時報》分析指，東京奧運籌備至今，不斷面對疫情、經濟及政治上的挑戰，但主辦方及日本當局仍然執意舉辦，除了是着眼金錢利益，亦關乎民族自豪和政治固執的考慮。

素來心直口快的日本財相麻生太郎（Taro Aso），曾經形容東京奧運是「被詛咒」。誠然，今屆東京奧運面臨的挑戰和障礙之嚴重，堪稱近年罕見，而其中一大障礙正是武漢肺炎疫情所構成的公共健康問題。雖然奧運將不接受海外觀眾入場，但有流行病學家警告，奧運仍然可以成為超級傳播活動，因為來自超過200個國家、人數以數計的運動員聚首東京之際，日本大部分民眾仍然未注射武肺疫苗。神戶大學醫院傳染病專家岩田健太郎（Kentaro Iwata）認為，要控制武肺病毒「幾乎是不可能的任務」，反而「取消奧運更容易」。

經濟方面，東京奧運預算一直都十分龐大，長期被質疑能否「回本」甚至有利可圖。包括去年增加的近30億美元（約230億港元）在內，預算總額達破紀錄的154億美元（約1,200億港元）。隨着奧運不接受海外觀眾，酒店、餐廳及其他旅遊景點勢將失去龐大潛在收入，令「回本」希望更見渺茫。

另外，政治風波亦多，特別是東京奧組委會長森喜朗年初因發表性別歧視言論被迫請辭，嚴重震動了籌備工作的領導。

憂疫情再爆 逾70%日人認為應延期或取消

即使日本當局堅決舉行奧運，但日本不少民眾似乎已不感興趣。共同社周一公佈的民調顯示，39.2%受訪者認為東京奧運應要延期，32.8%受訪者覺得索性取消，僅24%人支持如期舉行。在東京從事金融行業的Hyoung Min Yoo持有游泳和田徑項目決賽的門票，但他坦承如今已對入場觀賞賽事興趣不大，「我想不到任何原因去看這些奧運比賽，我希望他們能將奧運延期到下次再下次」。

民調顯示，92.6%受訪者擔心感染數字回升，約60%對疫苗注射進度感到不滿。根據厚生勞動省數據，疫苗注射計劃自2月中推行以來，接種進度並不理想，直至上周五只有0.4%總人口完成接種。

東京的蔬菜店東主佐藤信男（Nobuo Sato，音譯）擔心奧運將引爆新一波疫情，進一步打擊生意，「我不想他們冒任何病毒傳播的風險，不會令事情好轉，健康狀況越快好轉，餐廳越快可以重開，我越快可以恢復生意」。

視奧運為經歷遺憾後重生的象徵

《紐時》認為，金錢利益、民族自豪和政治固執是日本舉行奧運重要的驅動力。國際奧委會（IOC）依靠出售賽事播映權維持運作，如果東京奧運取消，其損失隨時比日本更大。而且舉辦奧運成本龐大，IOC在物色主辦城市方面一直遇到挑戰。

在現代奧運百多年歷史上，只有三屆賽事無法如期舉行，包括因為第一次世界大戰而取消的德國柏林奧運、以及因為日本侵華與二戰而停辦的1940年東京奧運及1944年倫敦奧運。故此，今次東京奧運對日本有着重要意義，被視為經歷遺憾後重生的象徵。主辦方強調今次東京奧運象徵着日本的恢復，尤其是經歷長年的經濟蕭條、以及地震、海嘯、核災、武肺疫情。

文章同時形容，日方這種堅持到底的執着，也是反映日本的政治固執，就像二戰時期，當時的日本領袖未有理會公眾不希望打仗，堅持要發動戰爭一樣。

此外，中國因素也值得注意，北京冬奧將於明年舉行，日本希望搶先舉行疫情後首個奧運。如果東京奧運取消，但北京冬奧如期舉行，彷彿給予世人錯覺，以為獨裁體制更為優越。

路透社／美國《紐約時報》／《蘋果》資料室

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