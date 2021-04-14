美國總統拜登上台以來，中俄兩大威權國家更明目張膽測試拜登政府。俄羅斯軍隊在俄烏邊界大舉集結兵力，令外界憂慮烏克蘭再遭入侵；中國亦對台灣咄咄進逼，破紀錄派出25架次軍機擾台，解放軍進入台灣防空識別區域變得常態化。美國《華爾街日報》評論指，拜登同時面對中國及俄羅斯挑戰，他不僅需要集結國際盟友，還要聯合國內的鴿派起來對抗。

評論文章題為《拜登能否應對習近平和普京的侵蝕》，當中提到俄羅斯及中國過去10多年一直測試美國的底線，例如併吞克里米亞、干預敍利亞內戰、干預2016美國大選、協助鎮壓白羅斯民主運動、最近支持緬甸軍方；中國則在過去10年加強對西藏、新疆、香港的控制及打壓，並攻擊印度、恫嚇鄰國、針對台灣，但美國對北京這些動作都沒有作出合乎比例的有效回應。

拜登政府跟中俄關係趨於緊張之際，中俄卻越走越近。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上月應中國外長王毅邀請訪問北京，兩國同意深化合作關係，拉夫羅夫稱讚中國「是俄羅斯真正的戰略夥伴」，中共喉舌《環球時報》也形容中俄合作「沒有上限」。

文章認為，世界秩序的侵蝕程度遠超大多數美國人所能理解，拜登政府須加強美國聯盟，在動盪的時代調整國防計劃，同時說服鴿派有關國防、戰略思想和前瞻性外交政策，才是維護和平的唯一希望。

美國《華爾街日報》

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