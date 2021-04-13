美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市郊20歲黑人青年賴特（Daunte Wright）被白人警員射殺案，涉案女警波特（Kim Potter）及警察局長甘農（Tim Gannon）周二辭職。

當差26年的波特在致布魯克林中心市長、警察局長、署理市經理的信中表示，為社區、警隊、同袍着想而即時辭職。

警方周一表示，波特周日原本想向賴特開電槍，卻意外開了真槍。事後她已被勒令休假。賴特父母坦言不能接受警方解釋。

另外，布魯克林中心首位黑人市長埃利奧特（Jade Elliott）主張將波特革職，該市經理博甘尼（Curt Boganey）卻認為波特「有權受正常法律程序處理」，不同意革除她的職務。市議會周一通過炒掉博甘尼，由埃利奧特全權控制警隊。

事件引發明尼阿波利斯市連續兩晚有示威，數百名示威者周一不理會宵禁令包圍警局，觸發警民衝突。警方發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈。

美聯社

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