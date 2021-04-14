英國皇夫菲臘親王逝世，身在美國的哈里王子將會返英出席祖父葬禮，其妻梅根則因懷孕聽從醫生意見不隨行。有梅根友人爆料指，梅根已「準備好原諒皇室家庭」，但她仍選擇留在加州，是不想在葬禮成為大眾焦點，並認為此行是哈里跟父親皇儲查理斯和兄長威廉王子修補關係的時機，「她不需要在場」。另據報哈里夫婦在菲臘親王辭世後曾經接觸英女皇，獲對方表示「理解」梅根不能出席。

梅根稱交由哈里決定她是否同行

《每日郵報》引述梅根友人指，她選擇留在加州，因為不想在葬禮成為大眾焦點，又稱她和菲臘親王有特別連結，還很仰慕對方。友人續指，梅根更自言已「準備好原諒皇室家庭，盡管曾告訴奧花雲費他們（皇室）對（兒子）阿奇種族歧視和忽略她的精神健康問題」。

消息人士續指：「梅根表示她現在主要關注的是支持哈里，因此讓哈里決定她應否一同參加葬禮。梅根說在這種時期，家人應走在一起，拋開大家的分歧並團結一致。她相信這亦是菲臘親王所想，並且她願意原諒和繼續前進。」

英女皇據報「理解」梅根缺席

另有內幕人士指，梅根仍有可能稍後赴英，但其母拉格蘭（Doria Ragland）堅決不讓懷孕的女兒出發，「拉格蘭堅持梅根站在背後，在遠處支持哈里。像哈里一樣，拉格蘭非常保護梅根，亦不想見到她冒健康風險。梅根現在需要避免的就是壓力」。

友人亦稱，梅根認為不管能否親身出席菲臘親王葬禮，都不會改變她和英女皇的關係，「她說英女皇理解她要缺席，亦希望她腹中的女兒安全和健康」。

而美國《 People》周刊亦引述消息人士指，在菲臘親王離世後，梅根與哈里曾跟英女皇聯絡，「他們向女皇表達哀悼，英女皇則表示理解梅根此刻不能出遊」。

英國《每日郵報》／美國《 People》周刊

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