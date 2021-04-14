美國總統登周二與普京通電話，拜登提出與普京在「第三個國家」舉行美俄峯會。克里姆林宮周三表示，會考慮拜登提出舉行峯會的建議。俄羅斯官員視拜登此舉是向普京擺低姿態，更認為是普京大獲全勝。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說︰「現時談論峯會細節言之尚早，這是一個新建議，將會進行研究及分析。」白宮官員表示，拜登在談話中重申他的目標，希望「與俄羅斯建立穩定及可預測的關係，符合美國的利益」。

拜登上台後，與普京在1月已曾進行首次通話，但隨着上月拜登在一個電視訪問中稱普京是「兇手」後，令兩國本已緊張的關係進一步惡化，俄羅斯隨即召回駐美國大使。

俄羅斯傳媒RIA引述外交部消息報道，普京外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）邀請美國駐莫斯科大使談話時表示，如果美國再採取「不友善行動」例如實施制裁，俄國政府將會果斷行動回應。

美俄關係因俄羅斯在烏克蘭邊境增兵更趨緊張，美國的西方盟友及北約都譴責俄軍的行動，但克里姆林宮強調只是因應情況如防衞目的而調動軍隊。

白宮表示，拜登在與普京的交談中強調華盛頓對烏克蘭主權和領土完整的「堅定承諾」，表達他對「俄羅斯的突然軍事集結」之擔憂，並呼籲俄國採取行動解決目前緊張局勢。

俄羅斯人認為普京已取得勝利

拜登及普京通電，更主動拜登提出與普京會面，俄羅斯官員視之為普京的勝利，認為莫斯科終於獲得應有的尊重。上議院俄羅斯聯邦外交委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachev）直指：「在全球層面而言，這是非常重要而進步的新聞。」前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）更將新聞，與他和列根1980年代在冰島雷克雅未克（Reykjavik）的峯會相提並論。

俄羅斯方面很多人也指出，通電是由美國主動提出的，而在白宮的聲明中，也沒有包括對俄羅斯人權記錄的批評聲音，或是提及被囚異見人士納瓦爾尼（Alexei Navalny），認為美國今次是放低姿態。親政府電台名嘴索洛維約夫（Vladimir Solovyov）在晨早節目中指：「昨天是拜登要求通電話的，拜登打來了，而拜登想舉行峯會討論。」他又指美國的聲明「僅200字！那些人權問題呢？車臣呢？LGBT一個字也無提，尤其是納瓦爾尼提也沒提。」

就連俄羅斯反對派，也認為拜登政府此時提峯會，是正中普京下懷。西洋棋大師兼普京批評者卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）在Twitter寫道：「一場峯會？美國有甚麼需要與普京談的？這只是普京想要的，一場與美國合法的一對一會面。」對上一次美俄峯會，是2018年在芬蘭舉行，普京與時任總統特朗普會面。

法新社/路透社/美國全國廣播公司

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