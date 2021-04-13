（北美通訊）加拿大安全情報局（CSIS）發表年度報告顯示，2020年外國針對加拿大進行的情報和干預活動，數量創冷戰結束後新高。外國情報人員除了在加拿大收集生物製藥研究等與疫情相關情報，亦騷擾在加拿大境內的異見人士，逼他們噤聲。當局去年已接觸225個加拿大機構，向超過2,000人講解問題及作出提醒，今年會繼續進行同類工作。

加拿大安全情報局局長維格諾（David Vigneault） 在報告中指出，過去一年，加拿大面對的暴力極端主義、外國干預、外國間諜活動以及惡意網絡活動，數目急速增長，並不斷進化；其中，主力研發疫苗、治療武漢肺炎方法的生物製藥及生物科學界，研究成果在疫情下更見珍貴，成為外國間諜目標；加上業界很多人過去一年都在家工作，造成國家安全漏洞，讓外國間諜有機可乘。

報告指，外國情報人員會透過一些「非傳統收集者」（nontraditional collectors）如研究人員及私人公司，在加拿大收集政治、經濟及軍事情報，中國「千人計劃」是其中一個例子。

報告指外國政府亦會透過騷擾、懲罰加拿大個別社區人士及其海外親友，以控制他們，尋求他們支持外國政策，或迫使他們停止對外國的批評。報告指出，去年初烏克蘭航空一架波音737客機，在伊朗德克蘭起飛後不久被擊落後，無人生還，其後加拿大便有死者家屬遭伊朗政府派來的人騷擾，事件構成外國干預。

加拿大國會議員國家安全和情報委員會（National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians）周一亦發表報告，表示疫情導致外國對加拿大的情報收集、干預及網絡恐嚇活動增加，參與疫苗研發的公司亦成為攻擊目標，直指中國透過「千人計劃」及其他學術交流活動，剝削加拿大研究專家，把加拿大的知識產權轉移至中國，當中包括加拿大政府投資的研究。

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