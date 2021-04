(北美通訊)美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)周二發表年度威脅評估報告 ,把「中國迫切尋求全球影響力」(China’s push for global power)列為美國首要威脅,排名高於俄羅斯、伊朗及北韓。報告分析,中國未來會加強對台灣施壓,尋求兩岸統一,並分化美台關係,企圖加深東亞地區對美國的不信任,以破壞台灣民主。

報告表示,北京、莫斯科、德黑蘭和平壤在疫情之下,都展示出能力和意圖,以加深自身利益,同時要美國及其盟友付出代價。報告點名指中國已成為美國「接近同級的競爭者」(near-peer competitor),在經濟、軍事及科技上挑戰美國地位,同時迫切尋求改變國際標準(global norms)。

報告預測中國對台灣政府進一步施壓,把台灣描繪成遭國際孤立、在經濟上依賴中國的地區,並增加對台灣的軍事行動,企圖向兩岸統一邁進;美國增加與台灣政府往來會繼續遭到中國批評。

報告相信北京會繼續在東亞及西太平洋地區,企圖散播對美國的不信任,令人懷疑美國會否信守對台灣的承諾,藉此摧毀台灣民主,伸延北京影響力。但報告未有預測兩岸將發生甚麼類型的軍事衝突。

對於南海問題,報告表示中國會繼續恐嚇其他東南亞國家,增加地區的空軍、海軍和海警數目,以宣示中國有效控制具爭議海域。在東海,中國亦以相同手法,向日本施壓。

在科技方面,報告指中國繼續是美國頭號威脅,北京會使用各種工具,包括投資、情報活動甚至偷竊,來增強科技力量。報告又指中國的網絡監控、黑客入侵能力,已不止用於鎮壓境內異見,更開始干涉外國國家,過去在香港問題、宗教自由議題上,北京已開始致力以美國的政治環境來宣傳自己的政策取向,塑造公眾輿論,向政敵施壓,削弱對北京的批評。

報告評估北京的網絡攻擊能力,最低限度能對美國關鍵基礎設施(critical infrastructure)構成局部、臨時干擾(localized, temporary disruptions)。

報告續指,中國會維持目前的創新、工業政策,減少對外國科技依賴,確保軍事力量繼續提升,維持經濟增長及中共政權;中國亦會與俄羅斯在國防、經濟等有共同利益範圍上合作。此外,中國「一帶一路」、疫苗外交、升空探索以及核武發展,也被報告視為對美國的威脅。

對於伊朗,報告評估認為伊朗沒有進行主要核武發展活動,但相信美國一日不放鬆對伊朗的制裁,伊朗領袖都不願就返回核協議展開磋商。

報告亦有評估阿富汗局勢,相信當地能夠達成和平協議的機會很低,塔利班很可能在戰事上取得上風。周二有報道指,美國總統拜登將宣佈今年9月11日前,從阿富汗完全撤兵。

外界很多聲音認為俄羅斯勢力正在減弱,但報告依然視俄國為美國顯著威脅,指出俄羅斯的黑客行動,有能力入侵全球1.8萬個電腦網絡。報告認為,俄羅斯會避免與美國正面衝突,但會透過影響網上輿論、外國僱傭兵行動及軍事演習,推進自身利益。

拜登過去表示,美國情報機關將會加強研究氣候變化及大流行疫情為美國帶來的威脅。今次報告提及氣候變化和大流行疫情,指其威脅多數屬長遠性質,但亦可以帶來短期影響。

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)、中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)及其他情報機關高層,將於周三至周四出席國會聽證會,就報告作供。

