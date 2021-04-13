美國周二發表《2021年度威脅評估報告》，指中國成為世界強國的野心，是美國頭號安全威脅。報告亦將俄羅斯列為主要威脅，又指伊朗、北韓也將考驗美國國安。

報告指北京尋求未來10年將核武庫存量增加至少1倍，又指中共會傾全政府之力延伸中國影響力，並削弱美國的影響力，離間美國與盟友夥伴關係，促進其專制政體的認受性。報告指中國領袖會尋求機會，在合乎利益時緩和與美國緊張關係。

報告警告，中國爭取成為世界強國的手段之一，是迫台灣統一。

報告指出，如果中國擁有網絡攻擊能力，那起碼可導致美國的關鍵基建造成局部性、暫時性的破壞。

報告指俄羅斯尋求破壞美國影響力，在西方國家及西方盟友之間挑起不和，建立以重要參與者姿態影響全球事件的能力。報告亦指俄羅斯仍是網絡的主要威脅。

美國情報部門對伊朗核計劃的評估不一，相信伊朗現時沒有進行生產核武所須的關鍵活動，但指出美國退出伊朗核協議後，伊朗違反核協議恢復若干核活動，對美國及盟友的中東利益構成持續威脅。

報告指北韓提升常規軍力，會日益威脅美日韓，而其對發展大殺傷力武器的興趣仍是美國的主要憂慮。報告指北韓領袖金正恩致力發展核武，北韓亦致力研發彈道導彈，並繼續有興趣發展生化武器。

由於去年《威脅評估報告》因為國會與特朗普政府之間的角力而不見天日，今年的報告首次展示美國情報部門對武漢肺炎疫情的看法。報告指疫情會在未來一年導致人道和經濟危機、政局動盪、地緣政治競爭。報告指，疫後復蘇過程將為政府和社會構成壓力，一些地區因為衞生服務崩潰而導致持續的衞生緊急狀況，亦國與國之間亦會因為爭利而變得關係緊張，發展中國家的經濟後遺症尤其嚴重，而全球糧食不安全情況將達十多年來的高峯。

報告指，就算有疫苗，全球無一國家能完全免受影響，而疫情帶來的政治經濟餘震將持續多年。

《2021年度威脅評估報告》展示美國情報部門對主要外交事務的看法，已經提交國會，將成參眾兩院情報委員會周三、周四聽證會的主題。國家情報總監海恩斯（Avril Haines）和中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）將會出席聽證會。

美國華爾街日報／路透社／美聯社／美國有線新聞網絡

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !