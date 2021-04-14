根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.37億，全球死亡人數超過295萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,134萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.3萬。印度確診人數超過1,368萬，死亡人數超過17.1萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,360萬，死亡人數突破35.8萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

加國首現接種阿斯利康後血栓個案

加拿大出現首宗接種阿斯利康武肺疫苗後患血栓的個案，患者接種由印度生產的阿斯利康疫苗。

因應阿斯利康有引致血栓風險，加拿大早前只限55歲上人士接種該種疫苗。

德國安排阿斯利康疫苗接種者混針

德國聯邦及地方衞生部門周二同意，安排接種了首劑阿斯利康疫苗的60歲以下人士「混針」，第二劑打其他牌子疫苗。

德國上月30日宣佈不再為60歲以下人士提供第二劑阿斯利康疫苗，改為為他們接種輝瑞／BioNTech或Moderna疫苗。

印度疫情失控要輸入疫苗應急

印度馬哈拉施特拉邦疫情嚴重，過去一周新症約100萬宗，醫療用氧氣短缺。當地政府周二晚頒佈更嚴格的封鎖措施，所有非必要商店和網購速遞周三起暫停，直至5月1日。首府孟買的波里活電影工業基地也要停工。

印度雖有「疫苗工廠」之稱，但疫情失控，疫苗供應也不敷應用，疫苗供應也不敷應用，要從海外輸入疫苗應急。當局周二表示，會特快批准已在西方國家和日本批准使用的疫苗，為進口輝瑞、強生、Moderna等疫苗鋪路。

路透社／法新社

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