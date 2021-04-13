美國白宮周二宣佈，前參議員多德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（Stacey Steinberg）應總統拜登要求周二前往台灣，其間將與總統蔡英文會面，以展示美國對台灣及其民主的承諾。

白宮聲明指出，三人組成的非官方代表團，將與台灣高官會面，說三位資深政壇人物都是台灣的長期朋友，也與拜登關係密切。

76歲多德與拜登僅差1歲半，雖遲拜登八年當上參議員，但兩人仍在參議院共事長達28年，培養出相當深厚交情。拜登曾稱多德是他「最好的朋友」。兩人曾雙雙角逐民主黨2008年總統大選提名，但都不幸落馬。由於兩人政治生涯歷程相似，曾被傳媒形容是從「同個模子刻出來」。

白宮聲明說，「美國與印太盟友一起推進共同繁榮、安全、價值，包括深化與台關係」，美國「致力於在『一個中國』政策下與台灣交流，並在有共同利益事情上加強合作」。

美國國務院上周五公佈對台交往新指引，美國仍視北京為中國合法政府，但放寬美國官員與台灣官方接觸的限制，令彼此官方可更自由交往。

任內宣佈取消美台官員交流限制的美國前國務卿蓬佩奧，周一在Twitter上載邊吃台灣鳳梨乾邊下棋的照片。台灣外交部政務次長田中光當日說蓬佩奧今年好大機會訪台。

路透社／《蘋果》資料室

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