(北美通訊)醫學期刊《精神病學刺針》(Lancet Psychiatry)內一份研究報告指出,觀察23.6萬名武漢肺炎患者後,發現每三人便有一人,在確診後6個月內,出現精神健康或腦部失調問題,當中包括焦慮、抑鬱、失眠、神經失調,甚至中風。

南佛羅里達州大學(University of South Florida)醫學院精神病學及行為神經科學系(College of Medicine Psychiatry and Behavioral Neurosciences)主任柯里爾(Glenn Currier)讀過有關報告後,向霍士電視台表示,武漢肺炎患者一旦出現上述精神健康問題,徵狀在6個月後一般只會輕微舒緩,不會完全消失,患者可能需要額外協助。

柯里爾表示,人們在疫情下失業、長期困在家中,都可能構成精神壓力,但研究只針對病毒對人體的影響,已把疫情經驗(pandemic experience)元素區分出來,反映病毒本身對病人構成很高風險。無論如何,柯里爾促請市民如感到精神健康轉差,應及早求助,「不要危言聳聽,也不要忽視問題。假如你面對困境,便應尋求協助,幫助總會存在。」

佛羅里達州行為健康聯會(Florida Behavioral Health Association)主席兼行政總裁布朗沃夫特(Melanie Brown-Woofter )表示,精神健康從業員去年收到病人的求助有所增加,相信與疫情導致壓力上升有關,「我們正在做準備,以應付未來求診需求上升。」

