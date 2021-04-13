（北美通訊）醫學期刊《精神病學刺針》（Lancet Psychiatry）內一份研究報告指出，觀察23.6萬名武漢肺炎患者後，發現每三人便有一人，在確診後6個月內，出現精神健康或腦部失調問題，當中包括焦慮、抑鬱、失眠、神經失調，甚至中風。

南佛羅里達州大學（University of South Florida）醫學院精神病學及行為神經科學系（College of Medicine Psychiatry and Behavioral Neurosciences）主任柯里爾（Glenn Currier）讀過有關報告後，向霍士電視台表示，武漢肺炎患者一旦出現上述精神健康問題，徵狀在6個月後一般只會輕微舒緩，不會完全消失，患者可能需要額外協助。

柯里爾表示，人們在疫情下失業、長期困在家中，都可能構成精神壓力，但研究只針對病毒對人體的影響，已把疫情經驗（pandemic experience）元素區分出來，反映病毒本身對病人構成很高風險。無論如何，柯里爾促請市民如感到精神健康轉差，應及早求助，「不要危言聳聽，也不要忽視問題。假如你面對困境，便應尋求協助，幫助總會存在。」

佛羅里達州行為健康聯會（Florida Behavioral Health Association）主席兼行政總裁布朗沃夫特（Melanie Brown-Woofter ）表示，精神健康從業員去年收到病人的求助有所增加，相信與疫情導致壓力上升有關，「我們正在做準備，以應付未來求診需求上升。」

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