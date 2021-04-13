日本東京奧運的準備工作在武漢肺炎疫情陰影籠罩下持續進行，主辦單位和各國健兒仍抱持樂觀態度，相信奧運可以如期舉行。日本政府未有強行要求各國運動選手必須接種疫苗才能入境，不過不少美國運動員已表示會先接種疫苗再到日本參賽。但日本國民目前的接種率僅有1%，而且疫情反覆，近日大阪的感染人數大增，並出現英國變種病毒的病例。

日本最近錄得兩個月以來最高的新增感染數字，雖然病例仍然遠低於美國和歐洲國家，但外界憂慮東京的防疫措施難免要再度收緊。在疫情反彈下，奧運三項測試活動要取消，大阪感染人數突增要頒醫療非常事態宣言，聖火傳遞活動也決定不在大阪街頭舉行。

禁外國旅客赴日觀賽

東京奧組委早前已落實不接受海外觀眾入境到日本現場觀賽，作為防疫措施的一部份，亦有指日方打算在奧運村外包租一棟約有300間房的酒店，用於隔離輕微和無徵狀感染的運動員，輕微和無徵狀感染人士要在該處接受10天隔離，由護士提供24小時看護，嚴重感染人士則會被送往醫院。

而根據今年2月奧組委頒佈的指引，運動員至少每4天檢測1次，但由於目前出現了不少病毒變種，預計4月頒佈的第二版指引會進一步加強防疫措施。

另外，日本政府據報正考慮減少接受奧運相關人士赴日人數，此前估計不包括選手在內，會有6萬名與奧運相關人士入境，政府有意減半至3萬人，但暫時未有定案。

美國奧委會主席里昂絲（Susanne Lyons）日前表示，東京奧運的準備工作艱巨，但她仍保持樂觀，認為奧運將可成功舉行，現階段未見到有任何事情「不能前行」。但她補充︰「我們也必須務實一點，持續關注科學和實地情況。我們明白健康情況不是任人掌控，但我們相信奧運會可以負責任而安全地完成。」

日方鼓勵運動員先接種疫苗

日本當局鼓勵運動員先接種武漢肺炎疫苗，多名美國運動員都表示已經接種至少一劑疫苗。體操運動員摩爾道爾(Yul Moldauer)說︰「我認為這不是為了我自己，而是為所有人，為所有運動員。」曾奪得九枚奧運獎牌的短跑運動員費利克斯（Allyson Felix）表示正等候接種疫苗，「我感恩父母都已接種疫苗，家裏所有人都安好，我期待何時輪到我接種」。

有運動員關注疫苗的副作用，擔心會影響訓練。美國女子欖球隊成員塔珀（Naya Tapper）就表明不會接種，但會參加奧運。美國奧委會官員表示不會追蹤運動員是否有接種，也不會要求任何人前往東京前必須接種。

日本疫情反覆，然而至今國內只有不足1%人接種了疫苗，主要是護理人員率先獲安排接種，而65歲以上國民下周起可接種疫苗。日本疫苗協調大臣河野太郎接受美國CNBC訪問時，希望5月中旬歐盟的疫苗運抵日本後，可以加快接種速度。日本目前只批准接種美國輝瑞藥廠的疫苗，其後英國牛津大學和阿斯利康藥廠研發的疫苗將可在日本生產，屆時疫苗供應問題將可解決。

河野承認大阪出現英國變種病毒病例，疫情「擴散迅速」，4月7日單日就有878宗新增病例，比東京同日的555宗為多，情況令人憂慮，而東京亦已發現類似的變種病毒。但他指日本仍會繼續為奧運做好準備，期望可控制情況。

美國《華盛頓郵報》/CNBC電視台/日本共同社/《蘋果》資料室

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