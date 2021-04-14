日本決定把福島核電廠的核廢水排入大海，引起中國、台灣和南韓等近鄰不滿，北京指日本的做法「極其不負責任」，南韓總統文在寅表示深感憂慮，又指示各部門研究把問題帶到國際海洋法法庭仲裁。而日本的漁民亦齊聲反對，認為將會損害消費者對日本海產的信心。

中國、南韓、台灣不滿

日本政府計劃兩年內把福島核電廠累積的核污水排入太平洋。南韓總統文在寅周三接受日本駐韓大使相星孝一遞交國書後，表示日韓兩國地理位置相近，一衣帶水，韓方對日本排廢水入海的決定深感憂慮，要求相星孝一向日本政府表達韓方立場。文在寅又在青瓦台主持會議時，指示各部門積極研究向國際海洋法法庭提出申訴。

南韓外交部傳召日本大使相星孝一提出抗議，表示南韓「堅決反對」日本的決定。南韓政府政策協調部長顧潤哲(Koo Yun Cheol，音譯)批評日本政府的決定是「單方面的行動」，未有跟毗鄰的南韓進行充份討論，「政府不會容忍任何可能危害本國人民健康的舉動」。多個團體在首爾集會抗議，要求日本撤銷計劃。「海洋不是垃圾桶，日本政府無權污染海洋。」

中國外交部批評日本的決定「極其不負責任」，呼籲日本重新審視核廢水的處置問題，在與各國和國際原子能機構充份協商並達成一致前，不得擅自把廢水排入海。

台灣外交部則對此表示遺憾，指日本政府應該提供更詳細資料，指這個問題關繫到台灣民眾健康以及海洋環境。

日本漁業界也憤怒

美國則對日本的計劃表示諒解，並讚揚日本政府處理「透明」。國務院發言人普賴斯(Ned Price)強調，日本在311災後一直跟聯合國國際原子能機構緊密合作，包括災後清理的問題。

日本強調，排出大海的廢水除了氚(tritium)之外，其他輻射物質已經清除，而低濃度的氚對健康幾乎無害，而且南韓、英國和法國等其他國家的核電廠也有把氚排放出海。

除了多國不滿，日本漁業界亦反對政府的決定，福島漁民表示憤怒與沮喪，擔心他們自311災後重建漁業的努力會付諸東流。福島核災後，福島縣漁民多年來只能小規模試驗性捕漁，直至最近已完成安全檢查，贏回消費者的信心，本來正逐步回復全面捕漁。一名73歲漁民說︰「為甚麼是現在？我強烈反對排放廢水，我希望像以前一樣每天都去捕漁。」目前他每星期只可捕漁兩次。

福島縣磐城市82歲漁民渡邊勝夫則擔心漁業會式微，「核災後後繼無人的問題就越來越嚴重，如果排放廢水，會有更多年輕人看不到這個行業的將來，福島縣的漁業就會衰退。」

路透社/韓聯社/今日日本

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