美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）提名案周二獲參議院通過。舍曼外交資歷豐富，曾在提名聽證會上主張美國與中國競爭，並在南海、人權議題上與之對抗。她過去也曾訪問台灣，與總統蔡英文會面。

參議院以56票贊成、42票反對的票數，通過舍曼出任副國務卿的人事案。現年71歲的她將正式加入國務卿布林肯（Antony Blinken）團隊，成為國務院第二把交椅。

舍曼是資深外交官，是2015年伊朗核子協議主要談判代表，不少議員反對她出任副國務卿，但她的人事案仍在3月11日獲參議院外委會以14比8的票數通過，周二也在全院表決過關。

舍曼曾在前總統奧巴馬（Barack Obama）時期擔任主管政治事務的國務次卿，在前總統克林頓（Bill Clinton）任內也曾出任北韓政策協調官員。

卸下政府職務後，舍曼曾在2016年底訪問台灣，出席台美日智庫合辦的區域夥伴安全對話研討會，當時也與總統蔡英文在總統府會晤。

面對中國挑戰，舍曼上月在提名聽證會上表示，美國兩黨都認同中國是美國一大挑戰，美方必須與之競爭並勝出，必要時也須在南海、人權議題上挑戰並對抗中國。

舍曼指出，總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及布林肯都說過，應對中國挑戰要從國內投資做起，例如投資基礎建設、5G、量子計算和人工智慧（AI）。美國也須確保中國黑客無法入侵美國網絡，或是竊取美國商業機密。

路透社／中央社

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