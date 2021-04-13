（北美通訊）自武漢肺炎爆發以來，美國確診數字一直高企不下。但鄰國加拿大疫情近日轉趨嚴重，確診數字屢創新高，每百萬人口中有205.73人染疫，數字超越美國。

Our World in Data數據顯示，加拿大每百萬名居民中，以7天平均計，便有205.73人新感染武漢肺炎，數字高於美國的205.12人。在上周五，加拿大單日便錄得9,255宗新病例，創出疫情爆發以來新高。過去7天，當地每天平均錄得7,967.7宗新病例，數字有持續上升趨勢。

麥瑪斯達大學傳染病專家查格拉醫生（Dr. Zain Chagla）指，評估兩國疫情時，必須考慮兩地病毒檢測數量，以及死亡率等因素，不能一概而論，「我認同加拿大的情況的確很壞，但我認為不應該把所有數據合併比較，就說『加拿大疫情比美國嚴重』。」

數據顯示，以每百萬病例來計算，美國的7天平均死亡值為2.97，仍然較加拿大的0.85為高。

查格拉醫生補充，變種病毒在加國蔓延亦是考慮因素之一，「加拿大是世界上其中一個，需要處理三種變種病毒的國家，這亦是確診數字在近兩個月倍增的原因。」他指，美國紐約市、洛杉磯、休斯敦等地區，曾出現大量確診和死亡個案，很多居民已經對武漢肺炎產生免疫力，「美國有大量民眾正接種疫苗，亦有一定數量的人有免疫力。可見群體免疫已經開始產生作用，令傳播風險減少。」

相對而言，加拿大注射疫苗的進度遠遠落後美國。Our World in Data顯示，超過35％美國人口已接種至少一劑疫苗，加拿大僅有19％。查格拉醫生表示，即使加拿大正進行疫苗注射計劃，仍需要一段時間才能達到美國的免疫人口規模，「在過去幾個月，我們有效控制受感染人口在10%以內，相對地，估計有25％美國人在某個時候已受感染，可見我們還沒達到群體免疫的時候。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !