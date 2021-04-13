（北美通訊）加拿大公共衞生局（PHAC）表示，錄得第一份關於在注射阿斯利康疫苗（AstraZeneca）後，出現血栓的報告。當局強調，注射阿斯利康疫苗的益處，仍然大於潛在風險。

PHAC報告沒有透露該名女性患者的年齡，只表示患者正居家休養。報告稱，民眾接種阿斯利康疫苗後，出現血栓的情況非常罕見；綜合全球數據後，認為阿斯利康疫苗可預防武漢病毒的益處，仍然大於潛在風險。

早於今年3月，加拿大衞生監管部門已表示，由於對血栓的情況有所憂慮，不會向55歲以下民眾注射阿斯利康疫苗。當時，加拿大國家免疫諮詢委員會（NACI）指，55歲以下的女性中，已經發現了大多數不良反應病例，稱之為由疫苗誘導的「血栓形成前免疫性血小板減少症」（VIPIT）。

歐盟藥物管制局於4月7日表示，發現阿斯利康冠狀病毒疫苗，與罕見的凝血機制存有「可能的聯繫」，但建議成年人仍可接種疫苗，注射疫苗的益處大於風險。歐洲藥品管理局將血塊凝固描述為非常罕見的副作用，稱大多數病例都發生在接種疫苗兩星期內的60歲以下女性。

涉事疫苗在印度血清研究所生產，被稱為CoviShield。該機構取得加拿大合作夥伴Verity Pharmaceuticals許可，自行生產疫苗。據加拿大聯邦數據，截至4月3日，加拿大只有1.26％的民眾至少接種了一劑CoviShield疫苗，但未有人接種第二劑。

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