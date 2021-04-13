世衞尋求禁全球食品市場出售活野生哺乳動物，以防新病毒傳播。世衞舉例指，多個早期武漢肺炎個案，都是武漢海鮮市場的店主、員工或顧客。

世衞發出的指引表示：「動物，尤其是野生動物，是逾70%人類新興傳染病的源頭，其中許多是由新型病毒引起的。野生哺乳動物尤其有新病症風險。」指引呼籲各國政府禁止市場出售活野生哺乳動物，除非已作足夠的風險評估。

另一方面，《刺針》昨刊登的兩項研究顯示，雖然英國武肺變種毒株的病毒載量、繁殖率及傳染度均比原版本高，但沒有證據顯示，此會導致更嚴重的疾病及延長染病時間。數據又顯示，患此變種病毒株的人較年輕，亦更常出現於少數族裔。

武肺療法迎來好消息，美國藥廠再生元（Regeneron）與國家衞生研究院（NIH）測試顯示，與染疫者同住人士，接受皮下注射再生元抗體療法後，染疫風險降低81%。測試指，接受注射抗體療法的29日後，僅得1.5%志願者出現武肺症狀，對照組則有7.8%；接受療法的志願者中，亦沒有人需要送院治療，對照組則有四人。

美查強生疫苗 倡停接種

在疫苗方面，美國疾控中心與食品藥物管理局昨日發表聯合聲明，指正調查國內六宗注射強生疫苗後出現血栓的個案，其中一死一危殆，建議有結果前全國暫停接種。強生表示會押後在歐洲推出疫苗。

澳洲則出現第二宗接種阿斯利康疫苗後出現血栓的個案，政府表示不會購買同有血栓個案的強生疫苗。

路透社/美聯社/法新社