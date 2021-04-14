美國政府一名高級官員周二說，總統拜登決定在今年9月11日911襲擊20周年前撤走全部駐阿富汗美軍，並會於周三作正式宣佈。

這名高級官員表示，拜登在與美國盟友討論以及進行政策評估後決定，駐阿美軍將於5月1日前開始有序撤出，計劃9月11日前全部撤出，北約駐阿軍隊也將在這一時間段內撤出。

這名官員還說，拜登認為「以條件為基礎」的撤軍是美國過去20年未能從阿富汗脫身的原因，此次撤軍將不再遵循「以條件為基礎」的方式。此外，美方已向阿富汗塔利班明確表示，塔利班若在美軍撤出過程中向美軍發動襲擊，將招致「有力回應」。

特朗普政府去年在多哈與阿富汗塔利班達成協議，今年5月1日之前從阿富汗撤出所有美軍。不過，拜登早前表示，5月1日的撤軍限期將難以達成。塔利班當時警告美國，不要違反5月1日前撤軍的承諾，否則塔利班將作出回應。

美國於2001年「9·11」恐怖襲擊後發動阿富汗戰爭。美國政府與塔利班2020年2月底簽署協議，美方承諾在135天內把駐阿美軍從大約1.3萬人縮減至8600人，剩餘的美軍和北約軍隊將於今年5月前撤出。塔利班則承諾不允許其成員以及包括「阿蓋德」組織在內的其他組織成員，利用阿富汗國土威脅美國及其盟友安全。

目前在阿富汗的美軍約有2,500人。另據美國傳媒近日報道，阿境內還有未公開證實的約1,000名美特種部隊士兵，此外還有約7,000名依賴美軍後勤和安全支持的北約駐軍。

法新社

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