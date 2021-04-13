（北美通訊）加拿大武漢肺炎疫情嚴重，安大略省再次宣佈封城。在首都渥太華，大批民眾無視疫情在公園舉行派對，市長屈臣（Jim Watson）透露，當局有意於晚上8時，於全市公園實施宵禁及關閉停車場，以遏止這種情況。

屈臣周二在CBC廣播電台節目中表示，在過去周末，市內文森麥斯公園（Vincent Massey Park）人頭湧湧，居民在公園內遺下不少破酒樽和玻璃碎，「公園應該是讓兒童遊玩、奔跑的地方，而不應用來舉行派對，造成混亂後不顧而去，更可能把病毒帶回家。」

屈臣直指，居民在疫情期間到公園開派對，互相密切接觸，是不能容忍和不負責任的行為，因此考慮提早關閉公園，由本來的晚上11點，提早到晚上8點。當局指，已着手準備有關宵禁措施，最快在周三公佈。

他續說，不會像去年爆發疫情時，把公園內的遊樂設施和長椅完全圍封，「有責任心的公民有權享用公園設施，只是少部份無視法律的人，亂扔酒樽，導致一地玻璃碎。」他還承諾會加強執行居家令和只限五個人的聚會限制。

加拿大公共衞生官建議，民眾在公園必須佩戴口罩及與非同住的人保持兩米社交距離，「不會再有警告。人們必須了解違反防疫法例的後果。」屈臣指，已要求皇家騎警在渥太華的公園加強巡邏。

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