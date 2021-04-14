全球各國政府力推民眾接種武漢肺炎疫苗，但注射並不保證可以百分百免受感染。美國便出現罕見病例，阿拉斯加一名50歲女子曾經感染武漢肺炎，之後在3月初接種強生疫苗，但之後竟然也第二度受感染，出現頭痛、失去味覺和嗅覺等病徵。她慨歎「現在還不是時候恢復正常生活」，呼籲大眾除了要接種疫苗，戴口罩和保持社交距離同樣重要。

艾克斯（Kim Akers）去年12月曾感染武漢肺炎，當時出現頭痛、身體痠痛、失去味覺和嗅覺等症狀，幸而終於康復。至3月5日，她接種一劑式的強生疫苗，相隔超過兩星期後，她相信疫苗已經生效可以提供保護作用。她才與家人朋友一起到路易斯湖（Lake Louise）度假，其間卻出現不適，感到疲倦、惡心和胸悶。她憶述：「我（當時）仍然不相信出了問題，我跟家人說我想回家，『別擔心，不是武漢肺炎』，我這樣說。」

艾克斯回家後仍覺頭痛欲裂，狀況就似她去年感染武肺時那樣。她稱：「我回到家那刻仍不相信是感染了武肺，但想到我的病徵、又記起這種頭痛，然後我失去了味覺與嗅覺。」經檢測後呈陽性，即她再度感染了武漢肺炎。

再中招後康復 惟味覺和嗅覺仍未恢復

她的頭痛持續了三天，其後終於康復，但至今仍未恢復味覺和嗅覺。艾克斯在facebook透露自己的經歷，提醒大家要注意，「你曾經感染武肺、或已接種疫苗，卻不代表你不會受感染」。她又強調接種疫苗很重要，疫苗並不是用來保證你絕對不會受感染，而是減輕病情，「它讓你不必進醫院，防止死亡，也希望減輕你的症狀」。她呼籲大家仍然要保持社交距離、戴上口罩，「現在還不是時候恢復正常生活，我們還未做到群體免疫」。

阿拉斯加有177宗類似艾克斯的「突破病例」，即接種疫苗後仍然受到感染，大多數人沒有症狀，只有一人需要留院，沒人因此死亡。美國多地都曾經出現這類罕見病例，紐約一名女子接種Moderna疫苗後在3月底受感染，華盛頓州上周通報在2月起錄得100宗「突破病例」，當中8人要留醫，兩名年齡超過80歲的患者死亡。密歇根州則有246宗「突破病例」，11人要住院，3人死亡。

英國《每日郵報》/美國《安克雷奇每日新聞》

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