311大地震過了10年，痛失家園和親人的福島縣居民都還未從核災中翻身。漁業努力闢謠，稍稍回復聲譽，政府又決意將核廢水倒入海；漁民堅決反對，因他們明白，再多食安佐證，都無法打消顧客對「輻射污染」的恐懼。政府稱如有需要會要東京電力賠償漁民。

日人不敢吃 15國禁進口

截至上月底，福島縣去年魚穫只及出事前一年的16%，至今仍有15個國家和地區禁止福島漁農產品進口，日本也不是人人敢吃。國內民意調查顯示，福島縣外有20％消費者說避買福島水域海鮮，若核廢水排入海，不買福島魚的客人比例會增至近三分一。

福島縣漁業高級官員前田久（譯音）說：「東京電力聲稱可以化淡核廢水，安全排放，但我們面對最大問題是謠言中傷。」當地漁業分會會長高橋徹（譯音）亦說：「就算我們堅持魚穫可安心食用，消費者感受是另一回事；我亦擔心海外人會如何反應。」福島縣漁業協衕組合聯合會的會長野崎哲說，「排走核水等於逼我們回到起點，過去多年的努力付諸流水」。

核能公民委員會主席筒井哲郎（譯音）認為，排走核水只為淡化福島核災危害：「當局說廢水積累太多，無法順利移走災場礫土，然而塵土根本就不可能徹底清除。」全國核爆受害者第二代團體聯絡協議會，前日亦向首相請願，促東電和政府借鑑二戰，「想出陸上管理污水的方法」。

共同社/英國《衞報》