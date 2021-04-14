繼多個西方企業表態以人權理由停止採購新疆棉，日本傳媒報道，當地最大的蕃茄醬供應商可果美（Kagome）周二宣佈，今年底前停止進口新疆蕃茄，成為首個日本主要企業，就當地維吾爾族人問題斷絕與新疆的商業來往。

自去年起，可果美已停止進口新疆種植的蕃茄加工製品，至於經已進口的新疆蕃茄，亦將於今年內用完。公司發言人表示，除了成本和質量因素，「人權問題是作出決定的原因」。

根據可果美網站，之前一直披露其產品的原材料來自新疆。但發言人表示，透過定期派員到訪新疆廠房和農田視察，「確認以往採用的蕃茄並非在違反人權的環境下生產」。

停用新疆蕃茄對運作影響輕微

棄用新疆蕃茄，相信對可果美的營運影響不大。該企業近幾年逐步減少採購新疆蕃茄，現時新疆蕃茄佔整體少於1%，可以其他國家蕃茄取代，不會影響生產。而可果美出口的日本製蔬果汁，亦不是以中國為主要市場，當地銷售額僅佔整體銷售0.4%。

根據聯合國糧食及農業組織統計，中國於2019年是全球最大的蕃茄供應商，提供6,276萬噸，佔全球供應量大約35%。新疆地區夏天陽光充足，晝夜溫差大，氣候適宜種植蕃茄。

商界和人權組織近期紛紛要求西方企業採取實際行動回應新疆維族人權問題。一批關注宗教及社會的國際投資者，上月就新疆維族人問題向逾40間企業施壓，據報包括美國科技公司Alphabet、蘋果、德國福士車廠（Volkswagen）以及日本服裝品牌Uniqlo，但可果美不在名單內。

日經新聞網

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