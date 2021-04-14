英女皇伊利沙伯二世痛失結縭73載的丈夫菲臘親王，打擊不小。但英女皇在喪偶4天後已經迅速重拾皇室公務，昨天替溫莎堡最高級職員Lord Chamberlain舉行退休儀式，感謝對方服務皇室14載。而在兩星期的哀悼期結束後，英女皇將全面恢復履行公職，皇室其他高層成員將輪流陪伴她出席公開活動，以免女皇形單影隻。

菲臘親王的葬禮將於4月17日舉行，到4月22日哀悼期結束，剛巧是女皇95歲生日翌日，屆時她將恢復履行公務。菲臘親王2017年宣佈退休之前及之後，女皇不時都是孤身一人出席活動，但在皇夫離世後，家人決定不讓女皇落單，未來將會由皇儲查理斯夫婦、威廉王子夫婦、愛德華王子夫婦以及安妮公主輪流陪伴女皇左右，給予她支持。

有消息人士透露︰「愛丁堡公爵是無可替代的，女皇對公務的奉獻精神絲毫沒有減弱。不過高層官員和皇室成員一直以來都關注着，確保女皇在未來得到更多支持，現在就開始實行是明智的。」另一人則說︰「沒有任何一個人可以取代愛丁堡公爵的位置，但或許合眾人之力，可以填補少許他留下來的空白。」

消息人士透露，皇室本來就有長遠計劃，打算在2022年慶祝女皇白金禧年之後，就由皇室成員陪伴女皇出席主要的公開活動，現在皇夫逝世，才令這個計劃提前執行。目前女皇是由她的私人秘書及女侍臣陪同出席活動，隨時守護女皇，為她引路，以及接收送給女皇的鮮花禮物等等。

曾經在皇室擔任高層人員的消息人士透露，比起女皇單獨出席活動，若有菲臘親王陪伴時「真的不同」，「當他在身邊時，她總是開心很多，也放鬆得多，她真的會閃閃發光。因為他們有着舊式的感情，很容易就呈現和想像到是甚麼模樣，但是從未冷卻，他們的感情是如此溫柔有愛，互相尊重。他的離世是十分巨大的損失。

女皇將於5月11日出席英國國會開幕大典，屆時查理斯將會陪伴着她。

英國《每日郵報》

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