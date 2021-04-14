伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周三在內閣會議上表示，伊朗計劃生產濃度60%的濃縮鈾，是因應早前核設施被以色列攻擊，「對邪惡作出回應」。

魯哈尼在會議上說︰「你（以色列）想令我們在會談中沒有籌碼，但我們已掌握了一切。（生產）濃度60%的濃縮鈾是對你們的惡毒作出回應……我們利用IR-6離心機及60%（濃縮鈾）斬斷你雙臂」。IR-6離心機提煉濃縮鈾的速度遠勝第一代的IR-1離心機。

伊朗副外長阿拉格希（Abbas Araghch）周二表示已告知國際原子能機構，計劃從周三開始生產濃度60%的濃縮鈾，距90%的武器級濃度又接近了一些。

伊朗轟以色列攻擊核設施廠

伊朗政府指納坦茲（Natanz）核設施周日遭受攻擊，幾千部用作提煉核物料的機器被毀，以色列傳媒指是該國情報機構摩薩德（Mossad）出手破壞，伊朗當局亦指控死對頭美國的盟友以色列就是幕後黑手。美國傳媒指事件或令伊朗提煉濃縮鈾進度拖慢九個月，在核談判的籌碼大打折扣。

最初淡化事件的伊朗周一亦將矛頭指向以色列，揚言要報復以色列的「核恐怖主義」以至「反人道罪行」，並稱已鎖定破壞者身份。伊朗更表示會盡快更換受損的離心機，並增配1,000台濃縮能力提升50%的離心機。今年1月初，伊朗宣佈已開始在福爾多核設施實施把濃縮鈾濃度提高至20%的相關措施。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成核協議﹐根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，濃縮鈾濃度不能超過3.67%，以換取國際社會解除對伊朗的制裁。

2018年5月，美國政府單方面退出伊核協議，隨後重啟及新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行核協議部份條款，但承諾所採取措施「可逆轉」。

美聯社／蘋果》資料室

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