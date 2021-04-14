自前總統特朗普競選以來，美國有線新聞網絡（CNN）一直對他窮追猛打，被特朗普及其支持者質疑報道偏頗。有美國保守派監察組織派出臥底記者，在交友網站結識CNN技術總監，並進行暗中拍攝。該名技術總監在片中承認，CNN在去年大選存有政治動機，目標就是把特朗普趕出白宮，更不諱言以「宣傳」來形容CNN自家報道。

保守派監察組織「真理計劃」（Project Veritas）派出臥底女記者訛稱護士，在交友網站Tinder結識CNN技術總監切斯特（Charlie Chester），雙方合共約會5次，臥底記者用隱藏攝錄機拍下切斯特的言論。

吹噓特朗普敗選是CNN「功勞」

片中見到，切斯特用驕傲的口吻說道︰「看看我們做了甚麼，我們把特朗普趕走了。我百分百會這樣說，也百分百相信，如果不是CNN，我不知道特朗普會不會敗選。我到CNN工作，就是因為我想成為（趕走特朗普的）一分子。」

根據現已刪走的LinkedIn賬戶簡介，切斯特自2018年加入CNN，工作是操作剪輯影片的設備，不參與日常新聞編採工作。但「真理計劃」認為，切斯特的說法是反映出CNN的編採文化。

虛構特朗普健康欠佳報道 承認是宣傳

切斯特在片段中又說到，CNN是有意抬高拜登、損害特朗普的勝算，而CNN比較二人健康狀況的報道，更被切斯特形容是「宣傳」。他說：「我認為特朗普的手在顫抖，我們訪問了很多醫學界人士，來講一個全屬臆測的故事，指稱他有神經系統的問題，然後說他選舉失利、不勝任，諸如此類。」

切斯特又說，武漢肺炎疫情總會過去，CNN下一步將「鎖定」氣候轉變議題，未來會大量報道。

「真理計劃」創辦人奧基夫（James O’Keefe）認為，切斯特作為技術總監，對CNN每日的新聞工作「全面參與大」，見證着新聞內容製作，全盤接觸到公司文化。CNN未對切斯特的言論作出回應，也未回答他是否仍然在職。

英國《每日郵報》/美國霍士新聞

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