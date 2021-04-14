美國衞生部周二叫停為公眾注射強生（Johnson & Johnson）武漢肺炎疫苗，儘管全球很多國家已經預購數以百萬計強生疫苗，但只有少數國家批准使用，而其他國家及機構普遍持觀望態度。作為首個國家注射強生疫苗的南非，已決定暫緩強生疫苗接種；駐韓美軍司令部也叫停為官兵接種，南韓等國正研究是否要採取相應措施。

強生疫苗本月7日在南韓獲得藥品批准，南韓食品醫藥品安全處周三（14日）在美國衞生部發出建議後，已要求強生提交美國等國外出現的血栓病例訊息，將確認美方調查和評估結果後，研究是否採取相應措施。南韓食藥處月初批准18歲以上人士接種強生，但疫苗尚未正式引入。

同樣在南韓，駐韓美軍司令部在官方facebook發文稱，考慮到美國報告接種強生疫苗後出現血栓的病例，暫停對駐韓美軍官兵接種該疫苗。司令部尚未確定何時重啟強森疫苗接種，將根據對該疫苗的後續研究結果再作決定。駐韓美軍去年引進Moderna疫苗啟動接種工作，由上月起引進只需施打一劑的強生疫苗，加快接種速度，接種率時隔4個月已接近50%。

南非搶先接種亦叫停 研究指對當地變種有效

南非是首個注射強生疫苗的國家，儘管該國並無出現血栓個案，但南非已決定暫停接種工作。研究指，強生疫苗對南非變種病毒有更高的保護，自2月中以來，當地已經有30萬醫護接種強生疫苗。

歐洲藥物管理局（EMA）表示會進行調查，加拿大指預計月底會接收首批強生疫苗。世界衞生組織正監視情況，並等待美國以及歐洲監管機構的報告。澳洲周二則指，目前沒有計劃將強生疫苗納入國內接種機制。

法國政府發言人周三則表示，政府將按計劃為55歲以上人士接種強生疫苗。根據法新社統計，目前全球約有8萬人接種了強生的一劑式疫苗。

美國採購的輝瑞及Moderna疫苗足夠在7月前為成年人口接種，故此當局叫停強生疫苗，對美國大規模接種計劃不會構成大影響。但其他國家就可能要在盡快重啟經濟，以及血栓副作用之間作出選擇。

疫苗血栓阻頭部排血靜脈 致病人常頭痛

強生和阿斯利康疫苗均屬新型「病毒載體疫苗」（viral vector vaccine）。科學家正研究這種疫苗技術與血栓之間的關係。研究員認為，血栓可能是由罕見對疫苗的自身免疫反應而引起，導致異常低的血小板及嚴重血凝塊，就像在極少數情況下肝素可以令免疫系統對血小板敏感一樣，疫苗也可能產生類似反應。加拿大麥克馬斯特大學血液學家和醫學系主任克勞瑟（Mark Crowther）指，疫苗相關的血栓情況是「超級罕見」，通常會在頭部或腹部出現極不正常的凝血模式。

克勞瑟指，這些不正常的凝血模式不似中風，即血液進入大腦的動脈被阻塞；疫苗相關的血栓，阻塞從頭部排出血液的靜脈，並認為這就是病人出現嚴重頭痛的其中一個原因。

《新英格蘭醫學雜誌》4月9日刊登了兩項研究報告，分別由挪威團隊，以及德國和奧地利團隊撰寫，他們發現對阿斯利康疫苗有嚴重血栓反應的病人，都擁有一種重要的凝結蛋白的抗體，稱為血小板因子4（platelet factor 4）。德國和奧地利的研究中，11名血栓病人中有6人死亡；而挪威研究中，5名病人中則有3人死亡。挪威奧斯陸大學醫院的研究員得出的結論是，血栓「是一種對健康年輕人來說具有毀滅性影響的新現象」。

侯斯頓貝勒醫學院免疫專家霍茲（Peter Jay Hotez）指，出現血栓風險的阿斯利康及強生兩款疫苗，「很可能包括了抗血小板抗體」。他指美國每個縣要決定是否繼續使用疫苗，或是限制有關使用，「這是非洲及拉丁美洲的問題」，因為這些國家非常依賴「病毒載體疫苗」。

路透社／英國廣播公司／法新社／彭博社

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