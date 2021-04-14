美國加州大學女生斯瑪特（Kristin Smart）1996年失蹤案有新進展，或許令這宗25年懸案有望昭雪。警方周二拘捕一對與案有關的父子，其中44歲兒子弗洛雷斯（Paul Flores）被控謀殺。弗洛雷斯一直以來被視為疑犯，他是斯瑪特的同學，也是當年最後見過她的人。但警方表示，搜查弗洛雷斯住所後仍未找到斯瑪特的遺骸。

弗洛雷斯周二在洛杉磯被捕，不准保釋；他的80歲父親亦被捕，准以25萬美元（195萬港元）保釋候查。警方上月在弗洛雷斯家中搜證，利用探地雷達偵測後找到若干證據，因此拘捕兩名疑犯，但警方拒絕透露找到甚麼證據，但承認未找到女死者的遺骸。

派對後未回宿舍 三日後報警錯失時機

聖路易斯-奧比斯波縣警長帕金森（Ian Parkinson）在記者會上表示︰「法醫物證已找到，是的，我們相信與斯瑪特有關。是的，我們至少在兩間屋內找到物證……我相信我們會找到斯瑪特的。」

案發在1996年5月15日，斯瑪特在加州理工大學校園附近參加派對後返回宿舍，弗洛雷斯與她結伴同行，弗洛雷斯聲稱在距離宿舍一條街外跟斯瑪特道別，但斯瑪特未有回到宿舍。朋友曾以為她去了露營，所以在她失蹤後三天才報警，當時又因為相關部門溝通出錯，延誤了搜尋時機。

疑犯為失蹤者同學 也是最後見到她的人

弗洛雷斯是斯瑪特同學，又是最後一個見到她的人，因此一直以來都是失蹤案的嫌疑人，警方也未有放棄這宗案件。失蹤多時的斯瑪特在2002年被宣告死亡，但警方仍有繼續調查，自2011年搜查超過60個地點，包括2016年在學校附近三處山坡進行搜索，檢獲193項物證。

對於弗洛雷斯被拘捕，斯瑪特家人發表聲明指：「希望這是把我們女兒帶回家的第一步……斯瑪特充滿愛意的精神長存我們心底，但失去她的擁抱、笑聲和笑容，我們都活在永不消退的心痛之中。儘管我們絕望地尋求幫助，這對父子仍然把這個可怕的秘密埋藏近25年，令我們無法讓女兒得到安息，是一種無窮無盡、不能寬恕的痛苦。」

英國《每日郵報》

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