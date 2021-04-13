美國聯邦衞生部門周二建議暫緩為公眾注射強生（Johnson & Johnson）武漢肺炎疫苗，多州相繼宣佈暫停該種疫苗的接種。科學家正研究製造強生疫苗的「病毒載體」技術是否與血栓有關。

美國疾病控制及預防中心（CDC）與食物及藥物管理局（FDA）發表聯合聲明表示，截至4月12日，美國注射了逾680萬劑強生疫苗，他們正在檢視國內通報的6宗罕見嚴重類型血栓案例數據。聲明表示，這6位民眾出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis），同時伴隨血小板數偏低情形。案例皆為介乎18歲至48歲的女性，症狀在接種疫苗後6至13天出現。

CDC亦調查3月一名維珍尼亞州一名接種強生疫苗後死亡的女子，死因是否與接種強生疫苗有關。

歐洲多國上月初陸續出現阿斯利康（AstraZeneca）疫苗接種者患血栓致死的個案，患者較多是年輕女性，多國一度暫停為國民接種，其後限制接種者年齡。歐洲藥物管理局（EMA）上周發表聲明，指阿斯利康疫苗與腦血栓「可能有關連」。

強生和阿斯利康疫苗均屬新型「病毒載體疫苗」（viral vector vaccine）。科學家正研究這種製疫苗技術與血栓之間的關係。

病毒載體疫苗通常用腺病毒（adenovirus）將mRNA（信使RNA，特定蛋白質的製造指示）傳至人體。製造病毒載體疫苗首先將病毒載體的自我複製能力消除，再將一段製造病毒棘突蛋白（spike protein， S-蛋白）的mRNA放入腺病毒基因序列中，最後將之遞送至人體細胞，製造抗原刺激免疫系統。

除了阿斯利康和強生，俄羅斯衞星V、中國康希諾都是病毒載體疫苗。阿斯利康用黑猩猩腺病毒載體，強生人類腺病毒 Ad26載體，俄羅斯衞星V和中國康希諾均用5型腺病毒（adenovirus 5）載體。

FDA官員周二表示，科學界目前最流行的一個假設，是疫苗觸發與病毒載體有關的罕有免疫反應，導致血栓。

FDA海外疫苗中心總監馬克斯（Peter Marks）指出，強生和阿斯利康疫苗所致的血栓個案明顯相似，而兩種疫苗的病毒載體算是同一類。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）亦指出兩種疫苗所致的血栓個案值得關注，亦有興趣了解同類疫苗衞星V。他指出，輝瑞／BioNTech疫苗或Moderna疫苗都沒有類似問題。

荷蘭科學家準備進行實驗，觀察疫苗對不同類型細胞組織的反應，研究是否通過減少劑量以進一步降低風險。

路透社／美國霍士新聞頻道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！