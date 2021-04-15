印度正經歷武漢肺炎第二波疫情，單日新增確診更連日創新高，24小時內錄得逾20萬宗確診個案。加上印度教重要節日「大壺節」（Kumbh Mela）舉辦慶祝活動，政府據報不打算提早結束，勢令當地疫情更嚴峻。

疫情嚴峻醫院醫用氧氣短缺

印度周二（13日）單日新增逾18萬宗個案後，周三（14日）突破19萬宗，當地單日新增個案再創新高，衞生部門周四公佈，過去24小時內錄得200,739宗個案，累計病例已達1,410萬890例，173,123人染疫死亡。

疫情肆虐令當地醫療系統難以負荷。馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）等地的醫療設施一片混亂，擠滿武肺患者，「情況很恐怖。我們是一間900個床位的醫院，但這裏有大約60個病人等待（床位），我們沒有空位給他們」。

其他地區包括古加拉特邦（Gujarat，位於印度最西部），醫院據報陷入醫療氧氣短缺的問題。艾哈邁達巴德（Ahmedabad）醫療機構向當地政府致函稱，「如果這種情況持續，死亡人數將會上升」。印度政府表示正每天全力生產醫療用氧氣，並提高供應量，強調供應充足。

百萬印度教信眾湧恆河沐浴

12年一度印度教重要節日「大壺節」在北部城市赫里德瓦爾（Haridwar）舉行慶祝活動，印度傳媒報道達280萬名信徒違反防疫規定，在周一（12日）湧入恆河，許多人未佩戴口罩和保持社交距離。當地政府統計，直到周三下午2時，逾90萬信眾湧入恆河沐浴。

北阿坎德省統計，單是周三赫里德瓦爾已有525人確診，自周六起5天內已有2,167人確診。原定今年1月舉行的大壺節，因疫情已順延至4月，定於本月底結束，但當地官員透露，政府目前未有討論提前縮短大壺節。

另中央政府因應疫情決定取消或押後公開考試。教育部宣佈取消原訂5月和6月在全國舉行的10年級大考，並推遲12年級大考，涉及數百萬考生。

路透社／中央社／Times Now

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