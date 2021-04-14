美國總統拜登摯友多德（Chris Dodd）抵達台灣訪問，北京宣佈在南海進行實彈演習。美國國務院表示，中共威脅日益升高，美方會持續深化與台灣非官方安全關係，確保台灣有自我防衞能力。

為紀念「台灣關係法」立法42周年，拜登派遣多年好友、前參議員多德率團訪台，傳遞美國對台灣與其民主的承諾。

中國廣東海事局周三發出航行警告，宣佈周四至15日至下周二在南海、南澎列島附近海域進行實彈演習，其間禁止船隻進入相關範圍。由於演習在多德訪台期間進行，挑釁意味頗濃，也似乎是抗議拜登派遣摯友赴台。

美國國務院發言人以背景說明方式回覆傳媒查詢時表示，美方注意到且關切中共在區域內持續進行恫嚇的模式，包括針對台灣。美國敦促北京停止在軍事、外交與經濟上向台灣施壓，並改與台灣進行有意義對話。這名發言人指出，美方將持續深化與台灣的非官方安全關係，確保台灣有足夠能力自我防衞。

發言人也強調，美國期待北京履行和平解決兩岸分歧的承諾。美國會與朋友和盟友站在一起，共同捍衞且推進在印太區域共享的繁榮、安全與價值。

中央社

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