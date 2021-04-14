英國皇夫菲臘親王上周五去世，葬禮周六舉行，多位皇室成員在哀悼期間在皇室官方Twitter賬號發放與皇夫的合照，作為對他的懷念。

女皇長孫威廉王子及妻子凱蒂，發佈由凱蒂操刀的女皇夫婦與七個曾孫合照。這幅「堂孫滿堂」照2018年在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）拍攝，當時哈里王子和梅根的兒子阿奇（Archie）還未出世，所以不見他的蹤影。有份合照的包括威廉王子三子女、安妮公主長子菲利普斯（Peter Phillips）兩女，以及安妮公主女兒扎拉的兩個女。

除了威廉夫婦，王儲查理斯夫婦也在Twitter分享與皇夫的合照。不過，有心水清的網民留言問，為何沒有發佈梅根與菲臘親王的合照。

英國《太陽報》／《每日郵報》

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