美國總統拜登政府據報最快今日宣佈制裁俄羅斯官員及實體，並驅逐俄羅斯外交官，以反擊俄羅斯干預大選以及俄國黑客去年涉入侵美國政府部門。白宮、美國國務院和財務部未有回應。克里姆林宮發言人表示，美國行動的敵對和不可預測性，逼使俄方為最壞情況作打算。

外媒報道美國計劃制裁包括俄羅斯政府官員及情報人報，以及大約20至30個實體，並計劃驅逐約10名俄羅斯官員和外交官出境。有消息指俄國主權債務也被納入制裁方案中，料禁止美國金融機構進行有關交易。

美國今次制裁行動除是指控俄羅斯干預美國大選，亦因應去年俄羅斯黑客透過科企「太陽風」（SolarWinds）電腦軟件漏洞，入侵美國多個政府部門及企業。

美俄關係近期轉趨緊張

美俄關係近期轉趨緊張，拜登政府上月已就俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼一事宣佈制裁俄羅斯，包括俄國聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）等7名官員。

莫斯科上月中亦突然召回駐美大使安東諾夫商討對策，俄方強調安東諾夫回國是要「避免俄美關係惡化得無可挽救」。美國總統拜登周二與普京通電話，提出與普京在「第三方國家」舉行美俄峯會。

彭博社／路透社

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